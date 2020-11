Patrick Roest kan zijn eerste nationale allroundtitel nauwelijks meer mislopen. De 24-jarige Lekkerkerker verstevigde zondag zijn leidende positie in het klassement door met overmacht de 1.500 meter te winnen. Titelverdediger Jan Blokhuijsen werd gediskwalificeerd omdat hij op de schaatsmijl een blokje wegtikte.

Het was voor Roest zijn derde zege in drie afstanden. Zaterdag was hij in Thialf ook al de beste op de 500 meter en de 5.000 meter. Daardoor had drievoudig wereldkampioen allround voorafgaand aan de 1.500 meter al dik twee seconden voorsprong op de nummer twee in het klassement, Marcel Bosker.

Roest was in de laatste rit van de schaatsmijl met 1.45,68 bijna een seconde sneller dan zijn teamgenoot bij Jumbo-Visma, die in tot 1.46,47 kwam. Daardoor vergrootte Roest voor de afsluitende 10.000 meter zijn voorsprong in het klassement op Bosker naar ruim twintig seconden.

Koen Verweij staat na drie afstanden derde, de positie die hij ook op de 1.500 meter behaalde. De nationaal kampioen van 2014 was in een direct duel Blokhuijsen ruim de baas (1.47,39 om 1.49,14) en wipte daardoor over hem heen in het klassement.

Drievoudig Nederlands kampioen allround Blokhuijsen werd na afloop van de race zelfs gediskwalificeerd omdat hij onderweg een blokje had weggetikt. De achterstand van Verweij op Roest op de laatste afstand is precies 42 seconden.

De 10 kilometer begint om 16.26 uur. De winnaar van het NK plaatst zich voor het EK allround, dat op 16 en 17 januari wordt gehouden in Heerenveen.