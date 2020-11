Jorien ter Mors vindt het niet raar dat ze zich zondag als klassementsleider heeft afgemeld voor de beslissende 5 kilometer op het NK allround in Heerenveen. Ze wil zich sparen voor het NK sprint van volgende week in Thialf.

"De intentie was om een goed trainingsweekend te rijden voor het NK sprint. Dat heb ik gedaan. Mocht ik een grote voorsprong hebben, dan had ik de 5 kilometer gereden, maar dat is niet het geval", zei Ter Mors tegen de NOS.

Ter Mors moest zondag de zege op de 1.500 meter verrassend laten aan Antoinette de Jong. Ze hield daardoor in het klassement een marge van nog geen drie seconden over op De Jong, die normaliter veel beter is op de 5 kilometer.

"Met deze voorsprong ga ik niet winnend de 5 kilometer uitkomen. Ik wil een slimme keuze maken en heb genoeg arbeid geleverd. Dit heb ik besloten. Als dit het scenario zou zijn, zou ik niet de 5 kilometer rijden."

De Jong gaat op de 5 kilometer nu samen met Melissa Wijfje strijden om de Nederlandse titel allround. Zij nemen het tegen elkaar op in de vierde en laatste rit. De Jong verdedigt een voorsprong van vijf seconden.

De 5 kilometer begint zondag om 15.32 uur. De winnares van het NK plaatst zich voor het EK allround, dat op 16 en 17 januari wordt gehouden in Heerenveen.