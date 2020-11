Antoinette de Jong heeft zondag voor de derde keer in haar carrière de Nederlandse titel allround gepakt. Mede door een afmelding van klassementsleider Jorien ter Mors na 1.500 meter kwam titelprolongatie voor de 25-jarige Friezin op de afsluitende 5 kilometer niet in gevaar.

De Jong, die ook in 2016 de beste Nederlandse allroundster was, had op de laatste afstand genoeg aan een derde plek om de titel binnen te halen. Met 7.06,57 hield ze in een rechtstreeks duel haar laatst overgebleven concurrent Melissa Wijfje (7.09,85) ruim op achterstand. Wijfje werd daardoor net als vorig jaar tweede in het eindklassement.

Dankzij een goede slotafstand verzekerde Reina Anema zich van het brons. De 27-jarige rijdster van Team FrySk won de 5 kilometer in 7.03,355 en passeerde daardoor Esther Kiel en Aveline Hijlkema in het klassement. Voor Anema is het de eerste medaille op een allroundtoernooi.

Esmee Visser werd op de afstand waar ze regerend olympisch kampioene op is tweede achter Anema. Door een slechte eerste dag was Visser echter al kansloos voor een hoge notering en eindigde ze als achtste in het klassement.

Door het winnen van het NK allround heeft De Jong zich tevens geplaatst voor het EK allround, dat op 16 en 17 januari wordt gehouden in Heerenveen.

Klassementsleider Jorien ter Mors meldde zich af voor de afsluitende 5 kilometer. (Foto: Pro Shots)

Ter Mors laat slotafstand schieten

Ter Mors hoopte eerder op de dag op de 1.500 meter tijd te pakken op De Jong, maar moest op haar favoriete afstand in een rechtstreeks duel buigen voor de Friezin: 1.55,61 om 1.55,63. Daarmee behield ze wel de leiding in het klassement.

Een voorsprong van 2,86 op de 5 kilometer was voor Ter Mors echter niet voldoende om een poging te wagen De Jong van het goud te houden. De Enschedese reed de langste afstand pas één keer in haar carrière.

"Met deze voorsprong ga ik het toernooi niet winnen", ze Ter Mors zondag na de schaatsmijl tegen de NOS. "Ik wil een slimme keuze maken."