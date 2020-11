Patrick Roest won zaterdag beide afstanden en gaat halverwege ruim aan de leiding bij het NK allround, maar toch voelde het als een matige openingsdag voor de drievoudig wereldkampioen. De 24-jarige schaatser ondervindt nu wat Sven Kramer jarenlang meemaakte: het is niet makkelijk om de torenhoge favoriet te zijn.

Roest is nog aan het uithijgen van zijn 5 kilometer als hij op het middenterrein van Thialf de race analyseert met zijn coach Jac Orie. "We waren allebei teleurgesteld, omdat we het er wel over eens waren dat het beter kan en moet", aldus de rijder van Jumbo-Visma. "Ik heb te veel foutjes gemaakt om tevreden te zijn en daar baal ik oprecht van."

Het zijn de woorden die je verwacht bij een schaatser die zijn kansen op een titel heeft verspeeld, maar Roest zette zaterdag juist een grote stap richting zijn eerste gouden medaille op een NK allround. Hij won de 500 meter in 36,47 en de 5.000 meter in 6.15,31, waardoor hij zondag op de 1.500 meter een ruime voorsprong van 2,28 seconden verdedigt op Marcel Bosker, de nummer twee van het klassement.

Maar de standaard is de laatste jaren verschoven voor Roest, die de dit weekend afwezige Kramer heeft overvleugeld als de beste allrounder - en misschien wel de beste schaatser - ter wereld. De Lekkerkerker reed zijn 5 kilometers in Thialf de afgelopen drie jaar bijna allemaal rond de 6.10 (zijn baanrecord staat op 6.08,92) en dan is een tijd van 6.15 een teleurstelling, ook als het goed genoeg is voor de dagwinst.

"Ik kan dit weekend eigenlijk alleen maar verliezen, omdat iedereen verwacht dat ik ga winnen", erkent Roest. "De buitenwereld zal zich er vooral op focussen dat ik een paar steken heb laten vallen en niet dat ik er heel goed voorsta in het klassement. Dat maakt het wel iets lastiger."

"Natuurlijk, ik ben zelf ook niet tevreden over mijn eerste twee afstanden. Als ik deze tijden over twee maanden weer schaats bij het EK, laat ik heel veel liggen. Maar het uiteindelijke doel is dit toernooi winnen. Als ik morgen het goud heb, zal ik blij zijn."

Patrick Roest wordt druk gecoacht door Jac Orie. (Foto: ANP)

'10 kilometer van NK afstanden zit nog in mijn hoofd'

Die eerste nationale allroundtitel lijkt wel zo goed als zeker Alleen een inzinking op de 1.500 of 10.000 meter kan Roest nog van de zege afhouden, al wil de klassementsleider zelf nog niet zo ver gaan. Hij herinnert zich heel goed dat hij het drie weken geleden bij de NK afstanden ontzettend zwaar had op de 10 kilometer, al werd hij nog wel tweede achter Marwin Talsma.

"Die race zit nog wel in mijn hoofd", aldus Roest. "Ik was toen goed op weg, maar liet het uiteindelijk liggen omdat ik vergat wat echt belangrijk was. Zaterdag maakte ik weer dezelfde technische fouten, dus daar maak ik wel een beetje zorgen over. Maar als ik schaats zoals ik zou moeten schaatsen, dan kan ik de 10 kilometer ook gewoon winnen."

Roest kan de eerste man sinds Kramer in het seizoen 2007/2008 worden die alle vier de afstanden bij het NK allround wint. "Dat zou mooi meegenomen zijn, maar mijn grootste doel is de titel. Ik ga er zeker niet voor rijden op de 10 kilometer, want dan loop ik de kans dat ik me kapot schaats."

De slotdag van het NK begint zondag om 13.45 uur met de 1.500 meter voor vrouwen. De mannen hervatten hun toernooi om 14.39 uur met de schaatsmijl. Daarna volgen nog de 5 kilometer voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen.