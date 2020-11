Koen Verweij begon pas een maand geleden weer met trainen nadat hij door een hernia zes weken helemaal niks kon doen. De dertigjarige schaatser is daarom meer dan tevreden met zijn vierde plek in het klassement halverwege het NK allround.

Halverwege augustus, vlak nadat Verweij zijn rugblessure had opgelopen, kon hij amper wat door de pijnscheuten. "Ik kon nauwelijks mijn bed uitkomen of zitten. Natuurlijk zag ik het toen somber in", zegt hij. "Als topsporter ben je gewend dat je fysiek meer kan dan anderen en nu moest ik hulp krijgen bij het opstaan… Het was even de omgekeerde wereld."

Op de eerste dag van het NK allround was het vooral bij de opening van de 500 meter (een voor zijn doen matige 10,35) te zien dat Verweij nog lang niet 100 procent fit is. Maar met de derde tijd op de kortste afstand (36,59) en een vlakke race op de 5 kilometer (twaalfde in 6.29,41) toonde de Noord-Hollander alweer een redelijk niveau.

"Ik ben pas vier weken weer aan het trainen en de eerste twee weken waren nog heel minimaal, dus ik ben blij met hoe ik hier nu schaats. Als ik fit was geweest, had ik hier anders gestaan en had ik ook andere tijden gereden. Maar ik heb dit weekend een andere taak dan normaal: ik ben aan het opbouwen naar het WK-kwalificatietoernooi van eind december."

Verweij hoopt bij dat toernooi weer goed genoeg te zijn om mee te doen om de podiumplekken en zich zo te plaatsen voor de WK afstanden. "Het is een wat andere route dan we van plan waren. Ik zoek de grenzen nog niet op, doe bijvoorbeeld nog helemaal geen krachttraining. Laten we het een verstandig traject noemen. Maar uiteindelijk wil ik weer gaan winnen."

Patrick Roest gaat na de eerste twee afstanden van het NK allround aan de leiding, voor Marcel Bosker, Jan Blokhuijsen en Verweij. Verweij moet zondag op de 1.500 meter al 4.59 seconden goedmaken op Roest.