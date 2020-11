Jorien ter Mors is halverwege de klassementsleider bij het NK allround, maar ze weet nog niet of ze het toernooi zal uitrijden. De kampioene van acht jaar geleden besluit pas na de 1.500 meter van zondag of ze ook de afsluitende 5 kilometer gaat schaatsen.

"Als ik voor de titel kan rijden, ga ik echt wel proberen ook op de 5 kilometer te starten", zei Ter Mors zaterdag na haar 3.000 meter in Thialf. "Maar ik kan nu nog niet met 100 procent zekerheid zeggen wat ik ga doen."

De drievoudig olympisch kampioene sloeg zaterdag zoals verwacht een flink gat met de concurrentie op de 500 meter (38,32). Vervolgens hield ze prima stand bij haar eerste 3 kilometer in een serieuze wedstrijd in bijna zeven jaar tijd. Door de vijfde tijd (4.07,65) behield ze de leiding in de algemene rangschikking en mag ze op de 1.500 meter - een van haar favoriete afstanden - 0,88 seconden verliezen op titelverdedigster Antoinette de Jong, die tweede staat.

Natuurlijk zou Ter Mors het lastig vinden om zich af te melden voor de slotafstand als ze na de 1.500 meter nog steeds eerste staat in het klassement. Maar de sprinter ziet het NK allround in eerste instantie als goede training voor de rest van de winter. Bovendien heeft ze de afgelopen jaren op vaak pijnlijke wijze geleerd dat ze niet te veel kan vragen van haar lichaam.

"Ik moet uiteindelijk een wijs besluit nemen. Ik heb al vaak genoeg dingen gedaan die ik achteraf beter niet had kunnen doen. Ik word door de jaren heen verstandiger en weet steeds beter waar ik het voor doe."

Jorien ter Mors rijdt pas haar derde NK allround. (Foto: ANP)

Ter Mors reed pas één keer een 5 kilometer

Dat betekent dat Ter Mors, die volgend weekend het NK sprint zal rijden, niet van plan is om zich kapot te rijden op een 5 kilometer als ze geen zicht meer heeft op de eerste plaats.

"Het ligt er echt aan goed ik me morgen voel, hoe ik herstel en hoeveel voorsprong ik heb na de 1.500 meter", zegt de schaatsster van Team IKO, die pas één 5.000 meter reed in haar carrière. Bij het NK allround van acht jaar geleden kwam ze tot een tijd van 7.06,79, wat haar de Nederlandse titel opleverde.

"Ik moet realistisch zijn: er zijn hier meiden die 6.55 kunnen rijden op de 5 kilometer, terwijl ik blij moet zijn als ik 7.10 uit mijn benen krijg. Dat verschil moet ik wel meenemen in mijn overwegingen. Dus ik neem echt pas een besluit na de 1.500 meter."

Uiteindelijk is het voor Ter Mors al een overwinning dat ze mee kan doen aan een allroundtoernooi. De afgelopen jaren kon ze door een chronische knieblessure niet eens denken aan het afwerken van een klassieke vierkamp in twee dagen tijd.

"Ik kan weer pijnvrij schaatsen. Dat maakt dat ik geniet van mijn sport en dit kan doen. Ik merk dat ik lekker in mijn vel zit, de struggles die ik de afgelopen jaren heb gehad - dat ik bij het inrijden voor een race al pijn had en dat ergens moest wegstoppen - die heb ik nu gewoon niet. Ik kan nu alleen bezig zijn met beter schaatsen en dat maakt het in mijn hoofd zoveel relaxter."