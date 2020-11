Patrick Roest heeft zaterdag een grote stap gezet richting zijn eerste nationale allroundtitel. De drievoudig wereldkampioen won zowel de 500 meter als de 5.000 meter in Heerenveen.

De 24-jarige Roest, die voor het eerst in vier jaar meedoet aan het NK allround, kwam op de 5.000 meter tot een tijd van 6.15,31. Wel bleef hij nummer twee Marwin Talsma slechts 0,72 seconden voor.

Marcel Bosker, die twee seizoenen de titel pakte, werd met 6.17,41 derde. Titelverdediger Jan Blokhuijsen moest genoegen nemen met de vijfde tijd (6.21,89) en Koen Verweij, die zijn eerste wedstrijd rijdt na een hernia, kwam met 6.29,41 niet verder dan de twaalfde tijd.

Eerder op de dag won Roest ook de 500 meter, op papier de minste afstand van de topfavoriet voor de titel. Hij was met een tijd van 36,47 seconden negen honderdsten sneller dan nummer twee Tjerk de Boer (36,56).

Verweij, de kampioen van het seizoen 2013/2014, eindigde in 36,59 als derde op de openingsafstand. Blokhuijsen (36,96) werd vierde en Bosker zette de vijfde tijd neer (37,02).

Koen Verweij kwam voor het eerst in actie na een hernia. (Foto: ANP)

Bob de Vries oudste debutant ooit

In het klassement heeft Roest een riante voorsprong op nummer twee Bosker. De rijder van Jumbo-Visma begint met 2,28 seconden voorsprong aan de 1.500 meter. Blokhuijsen klimt naar de derde plek en moet ruim drie seconden goedmaken. Verweij bezet de vierde plek.

Bob de Vries (35) werd zaterdag met afstand de oudste debutant ooit bij het NK allround. De stayer noteerde met 39,56 een persoonlijk record op de 500 meter. Hij was wel meer dan een seconde trager dan Jorien ter Mors, die bij de vrouwen de kortste afstand won in 38,32. De Vries was wel net wat sneller dan zijn broer Bart (39,67).

Zesvoudig kampioen Sven Kramer was deze week wat grieperig en meldde zich vrijdag af voor het NK.

De mannen rijden zondag de 1.500 en de 10.000 meter. De winnaar van het NK plaatst zich voor het EK allround, dat gepland staat voor 16 en 17 januari in Heerenveen.