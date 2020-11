Jorien ter Mors gaat na de eerste dag van het NK allround aan de leiding. De sprinter won zaterdag de 500 meter en hield haar voorsprong vast op de 3.000 meter, die werd gewonnen door Melissa Wijfje. Titelverdediger Antoinette de Jong staat na twee afstanden tweede in het klassement.

De dertigjarige Ter Mors, die bijna zeven jaar geen officiële 3.000 meter reed, noteerde een tijd van 4.07,65 en dat was voldoende om De Jong (4.04,19) achter zich te houden in het klassement. Ter Mors heeft zondag op de 1.500 meter, de derde afstand van het NK allround, een voorsprong van 0,88 seconden op De Jong.

Ter Mors had eerder op de dag de 500 meter gewonnen in een kampioenschapsrecord. Ze klokte 38,32 seconden en pakte daar veel tijd op De Jong (39,19). Ter Mors, die het NK allround in 2013 won, richt zich op de korte afstanden. Ze geldt dit weekend als een joker; ze zal zondag na de 1.500 meter beslissen of ze de slotafstand (5.000 meter) zal rijden.

De zege op de 3.000 meter ging naar Wijfje in 4.03,10. De 25-jarige Wijfje kende een wat tegenvallende 500 meter (39,65) en staat nu derde in het klassement. Ze heeft een achterstand van 1,72 seconden op Ter Mors op de 1.500 meter.

Achter Wijfje zijn de verschillen ten opzichte van Ter Mors al een stuk groter. Esther Kiel staat vierde in het klassement en moet op de 1.500 meter 4,65 seconden goedmaken op Ter Mors. Marijke Groenewoud (vijfde) ligt 4,88 seconden achter en Joy Beune (zesde) kijkt al tegen een achterstand van 5,68 seconden aan.

Esmee Visser kan een allroundtitel vergeten. De olympisch kampioene op de 5.000 meter reed een belabberde 500 meter (42,24). Ze maakte wel wat tijd goed op de 3.000 meter (vierde in 4.07,10), maar staat in het klassement zestiende op 11,49 seconden van Ter Mors.

Titelverdediger Antoinette de Jong staat na de eerste dag tweede in het klassement. (Foto: ANP)

Wüst, Achtereekte en Schouten meldden zich af

Viervoudig kampioene Ireen Wüst, Carlijn Achtereekte (de kampioene van twee edities geleden) en Irene Schouten (brons in 2014) meldden zich deze week vanwege fysieke problemen af voor het toernooi in Thialf.

De vrouwen rijden zondag nog de 1.500 en de 5.000 meter. De winnares van het NK plaatst zich voor het EK allround, dat gepland staat voor 16 en 17 januari in Heerenveen.