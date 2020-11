NK afstanden

Programma eerste dag:

13.30 uur: 500 meter vrouwen

500 meter vrouwen 14.06 uur: 500 meter mannen

500 meter mannen 14.46 uur: 3.000 meter vrouwen

3.000 meter vrouwen 16.01 uur: 5.000 meter mannen

Goedemiddag en welkom in het liveblog van het NK allround. Mijn naam is Jeroen van Barneveld en ik houd je op de hoogte van de eerste dag van de strijd om de nationale allroundtitel in schaatstempel Thialf.