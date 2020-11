Carlijn Achtereekte heeft zich zaterdag op het laatste moment af moeten melden voor het NK allround. De schaatsster van Jumbo-Visma kampt met acute rugklachten.

"Door haar rugklachten kan ze niet in de schaatshouding zitten", meldt Jumbo-Visma in een verklaring op Twitter. "Het herstel duurt normaal gesproken zo'n 48 tot 72 uur. De verwachting is dan ook dat het geen consequenties heeft voor de rest van haar seizoen."

In 2019 werd de dertigjarige Achtereekte nog Nederlands kampioen allround. De regerend olympisch kampioene op de 3.000 meter veroverde bij de vorige editie begin dit jaar - net als in 2017 - brons in Heerenveen.

Achtereekte begon haar seizoen twee weken geleden op de NK afstanden, waar ze brons pakte op de 5.000 meter. Op de 3 kilometer moest ze zich tevredenstellen met de vierde plek en ging het goud naar Irene Schouten, die zich vrijdag met een spierblessure afmeldde voor het NK allround.

Met Sven Kramer en Ireen Wüst schitteren er nog twee titelkandidaten door afwezigheid in Thialf. Zesvoudig Nederlands kampioen Kramer is de laatste dagen grieperig en niet fit genoeg om mee te doen, terwijl Wüst met een blaasontsteking kampt. Zij won het NK allround in het verleden vier keer.

Het NK allround begint zaterdag rond 13.30 uur met de 500 meter voor vrouwen, waarna ook de 500 meter voor mannen, de 3.000 meter voor vrouwen en de 5.000 meter voor mannen worden afgewerkt. Het toernooi duurt tot en met zondag.