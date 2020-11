Patrick Roest werd al drie keer wereldkampioen allround, maar de Nederlandse titel op de klassieke vierkamp won hij nog nooit. De 24-jarige schaatser hoopt dat gat in zijn prijzenkast dit weekend op te vullen.

Marcel Bosker kan niet tippen aan de erelijst van Roest, maar de aanwinst van Jumbo-Visma mag zich op één punt wel beter noemen dan zijn ploeggenoot: hij werd al een keer Nederlands allroundkampioen. Drievoudig wereldkampioen Roest kwam op het NK nooit verder dan de tweede plek.

Anderhalve week geleden, tijdens een fietstraining, kon Bosker het niet laten om Roest op die bijzondere statistiek te wijzen. "Patrick keek me aan met een blik van 'wat lul jij nou' toen ik hem vertelde dat hij dit seizoen de twee allroundtitels kan winnen die hij nog niet heeft", herinnert Bosker zich met een glimlach. "Nadat ik hem uitlegde dat hij nog geen Nederlands of Europees kampioen is geworden, zei hij: 'Zo had ik er nog niet over nagedacht, dat is een goeie.'"

De verklaring voor het gebrek aan succes van Roest op het NK allround is simpel: hij sloeg het toernooi de afgelopen drie jaar over. "Ik vind allrounden het mooiste dat er is, maar het NK kwam de afgelopen jaren steeds erg slecht uit in de planning", legt hij uit.

"Dat vond ik vreselijk jammer, maar je moet in een normaal seizoen keuzes maken om bij de grootste wedstrijden goed te kunnen zijn. Het is mooi dat ik dit weekend wel kan meedoen. Ha, nu moet ik het ook maar een keer laten zien op het NK."

Patrick Roest werd begin maart voor het derde jaar op rij wereldkampioen allround. (Foto: Pro Shots)

'Roest is de grote favoriet voor goud'

Roest was de afgelopen jaren allesbehalve de enige topschaatser die het gedevalueerde NK allround links liet liggen. Het toernooi stond namelijk gepland voor eind januari en in die periode wilden de toppers liever trainen in de aanloop naar de belangrijke WK's. Bovendien hadden de twee beste allrounders (bij de mannen en de vrouwen) zich gewoonlijk vóór het NK al geplaatst voor het WK, waardoor zij zich met gerust hart konden afmelden.

Door de coronacrisis is de schaatskalender deze winter echter volledig omgegooid. Na het wegvallen van de wereldbekers in november en december besloot de KNSB om het NK allround en het NK sprint te verplaatsen naar november, zodat er in het eerste deel van het seizoen toch nog wedstrijden zijn.

Het NK allround leek daardoor eindelijk weer eens echt een strijd te worden tussen de beste schaatsers van Nederland, maar vrijdag meldden Sven Kramer (zesvoudig kampioen), Ireen Wüst (viervoudig kampioene) en Irene Schouten (brons in 2014) zich af omdat ze niet fit zijn.

Desondanks heeft Roest met Bosker, titelverdediger Jan Blokhuijsen en mogelijk de net herstelde Koen Verweij (de kampioen van 2014) nog steeds een aantal concurrenten over in de strijd om zijn eerste NK-titel. "Maar Patrick is natuurlijk wel de grote favoriet voor goud", benadrukt Bosker.

Voorlopig schaatskalender 21-22 november: NK allround (Thialf)

28-29 november: NK sprint (Thialf)

26-28 december: WK-kwalificatietoernooi (Thialf)

16-17 januari: EK allround/sprint (Thialf)

22-24 januari*: Wereldbeker 1 (Thialf)

29-31 januari*: Wereldbeker 2 (Thialf)

WK afstanden?

* De datums voor de mogelijke wereldbekers in Thialf liggen nog niet officieel vast.

Orie: 'Schaatsers gaan meer risico's nemen'

Als Roest zijn favorietenstatus waarmaakt, is hij ook direct geplaatst voor het EK allround (16 en 17 januari in Thialf). Toch zal het dit weekend in Heerenveen eindelijk een keer vooral over de titels gaan, en niet over kwalificatie voor andere toernooien.

"Toen ik drie jaar geleden kampioen werd, wilde ik vooral winnen om mee te kunnen doen aan het WK allround. Dat was toen de grootste prijs", zegt Bosker. "Het zal niet vaak gebeuren dat het is zoals dit seizoen, dat echt iedereen zal racen voor de Nederlandse titel."

Jac Orie verwacht dat de schaatsers daardoor bereid zullen zijn om meer risico's te nemen. "Als je voor een WK-ticket rijdt, denk je al gauw: ik ga op safe op de laatste afstand", aldus de coach van Bosker en Roest. "Ik denk dat er dit weekend wat meer gegokt gaat worden om toch nog eerste te kunnen worden."

Het NK allround begint zaterdag om 13.30 uur met de 500 meter voor vrouwen, gevolgd door de 500 meter voor mannen, de 3 kilometer voor vrouwen en de 5 kilometer voor mannen. Roest rijdt op de 500 meter tegen ploeggenoot Chris Huizinga en op de 5.000 meter in de slotrit tegen Blokhuijsen.