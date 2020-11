De twee succesvolste Nederlandse allrounders uit de Nederlandse schaatshistorie kunnen dit weekend niet meedoen aan het NK op de klassieke vierkamp. Sven Kramer is na een griepje niet fit genoeg en Ireen Wüst heeft een blaasontsteking.

De 34-jarige Wüst heeft nog lichte koorts en meldde zich daarom vrijdag af. "Ik baal hier heel erg van, ik had graag willen starten maar heb nog steeds lichte verhoging waardoor rijden niet verstandig is, de medische staf vond dit niet verantwoord en in goed overleg is besloten niet deel te nemen."

Kramer is sinds de nacht van dinsdag op woensdag grieperig. De eveneens 34-jarige Fries testte twee keer negatief op het coronavirus en had donderdag nog de hoop toch mee te kunnen doen aan het NK allround, maar in overleg met coach Jac Orie en de medische staf is besloten om het toernooi te laten schieten.

"Dit is natuurlijk erg balen", zegt Kramer. "Door de hele coronasituatie hebben we al niet veel wedstrijden op de schaatskalender dit jaar, dus ik had hier natuurlijk graag willen rijden. Alleen doe ik dat niet ten koste van alles. Het moet wel verantwoord zijn."

Sven Kramer werd zes jaar geleden voor het laatst Nederlands kampioen allround. (Foto: Pro Shots)

Wüst en Kramer stonden voor het eerst in jaren op startlijst

Wüst en Kramer zouden beiden voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 meedoen aan het NK allround. Zevenvoudig wereldkampioene Wüst won het toernooi vier keer en negenvoudig wereldkampioen Kramer pakte zes keer de Nederlandse allroundtitel.

Het NK allround, dat zaterdag en zondag wordt gehouden, is een van de vier nationale toernooien die dit jaar in Heerenveen worden georganiseerd ter vervanging van de afgelaste World Cups.

Over een week staat het NK sprint op het programma en eind december wordt er een WK-kwalificatietoernooi gehouden. Wüst staat ook op de startlijst voor het NK sprint, Kramer niet.