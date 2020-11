Sven Kramer kan dit weekend niet meedoen aan het NK allround. De schaatser van Jumbo-Visma is niet fit genoeg om in actie te komen in Thialf.

De 34-jarige Kramer is sinds de nacht van dinsdag op woensdag grieperig. De Fries testte twee keer negatief op het coronavirus en had donderdag nog de hoop toch mee te kunnen doen aan het NK allround, maar in overleg met coach Jac Orie en de medische staf is besloten om het toernooi te laten schieten.

"Dit is natuurlijk erg balen", zegt Kramer. "Door de hele coronasituatie hebben we al niet veel wedstrijden op de schaatskalender dit jaar, dus ik had hier natuurlijk graag willen rijden. Alleen doe ik dat niet ten koste van alles. Het moet wel verantwoord zijn."

Kramer zou voor het eerst in jaren meedoen aan het NK allround, waarop hij in 2005, 2007, 2008, 2009, 2013 en 2015 goud veroverde. De zesvoudig Nederlands kampioen stond voor zijn tweede toernooi van het seizoen, nadat hij eind oktober bij de NK afstanden zilver veroverde op de 5.000 meter en zesde werd op de 10 kilometer.

Het NK allround, dat zaterdag en zondag wordt gehouden, is een van de vier nationale toernooien die dit jaar in Heerenveen worden georganiseerd ter vervanging van de afgelaste World Cups. Over een week staat het NK sprint op het programma en eind december wordt er een WK-kwalificatietoernooi gehouden.

Met Patrick Roest, Marcel Bosker, Chris Huizinga, Kars Jansman, Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte, Joy Beune, Robin Groot en Jordy van Workum doen er dit weekend negen schaatsers van Jumbo-Visma mee aan het NK allround.