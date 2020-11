De Nederlandse schaatsers hopen dat de WK afstanden verplaatst wordt naar Heerenveen nu het belangrijkste toernooi van de winter vanwege de coronacrisis niet op de nieuwe olympische baan van Peking gehouden kan worden.

Antoinette de Jong vond het al moeilijk voor te stellen dat ze ergens in februari in een vliegtuig naar China zou zitten. "De laatste keer dat ik daar was, was er heel veel smog en waren er vooral heel veel mensen. Dat maakt het een stuk lastiger om drukte te vermijden", zegt de schaatsster van Jumbo-Visma.

Toch was de 25-jarige Friezin even teleurgesteld toen de internationale schaatsbond ISU vorige week met het haast onvermijdelijke bericht kwam dat de WK afstanden, die gepland stonden van 25 tot en met 28 februari 2021, niet in Peking kunnen plaatsvinden.

Het levert nog wat meer onduidelijkheid op in een toch al apart seizoen en het zorgt er vooral voor dat de schaatsers een jaar voor Winterspelen niet alvast kunnen wennen aan de National Speed Skating Oval, het speciaal voor Peking 2022 gebouwde schaatsstadion.

"Het is begrijpelijk dat de WK afstanden niet in Peking zal zijn, maar het is echt onwijs jammer", aldus De Jong. "Je wil voor de Spelen toch al een keer op die baan hebben gereden, zodat je een impressie hebt van waar je naartoe aan het werken bent."

Ploeggenoot Patrick Roest hield om dezelfde reden een klein beetje hoop dat het toernooi in de Chinese hoofdstad door kon gaan. "Ik wil heel graag de olympische baan zien en daar alvast racen, maar het is niet anders. Nu hoop ik vooral dat er snel meer duidelijkheid is over de WK afstanden."

Nederland won in februari zeven keer goud bij de WK afstanden in Salt Lake City. (Foto: Pro Shots)

'WK in Thialf zou geweldig zijn'

De ISU meldde vorige week vrijdag dat het "een uitdaging" wordt om een nieuwe locatie - en mogelijk een nieuwe datum - te vinden voor de WK afstanden. De bond wil "zo snel mogelijk" een beslissing nemen over een eventueel alternatief.

Thialf lijkt het meest voor de hand te liggen, ook omdat het al zeker is dat er in het tweede deel van januari een bubbel wordt gecreëerd in Heerenveen om in drie achtereenvolgende weekenden het EK allround/sprint en twee wereldbekers te organiseren.

"Ik weet dat dat ze bezig zijn om ook de WK naar Thialf te halen, dat zou geweldig zijn", zegt Jumbo-Visma-coach Jac Orie. "Het scheelt sowieso een jetlag. En ik denk dat het toernooi ontzettend goed georganiseerd kan worden in Heerenveen."

Roest vindt een WK in Thialf ook de beste optie. "We zijn hier toch al met z'n allen." En De Jong: "Het liefst zou ik de WK hier rijden. Ik weet precies wat ik kan verwachten in Thialf, dat heb je ergens anders niet."

De Nederlanders benadrukken wel dat het 't belangrijkste is dát de WK afstanden doorgaan. Zeker in een preolympisch jaar is dat met afstand het grootste toernooi van de winter. "Uiteindelijk kan het me niet zoveel schelen waar de WK is", zegt Orie. "Als het onder verantwoorde omstandigheden wordt georganiseerd, zullen we er hoe dan ook rijden."

Voorlopig schaatskalender 21-22 november: NK allround (Thialf)

28-29 november: NK sprint (Thialf)

26-28 december: WK-kwalificatietoernooi (Thialf)

16-17 januari: EK allround/sprint (Thialf)

22-24 januari*: Wereldbeker 1 (Thialf)

29-31 januari*: Wereldbeker 2 (Thialf)

WK afstanden?

* De datums voor de mogelijke wereldbekers in Thialf liggen nog niet officieel vast.