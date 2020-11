Zelfs bij zeer strenge vorst komt er voorlopig geen Elfstedentocht. Het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden zal onder de huidige coronaregels het evenement niet organiseren.

De organisatie van de Elfstedentocht meldt donderdag na overleg met de provincie en de Veiligheidsregio Fryslân dat zolang er sprake is van de anderhalvemetermaatregel, er geen tocht georganiseerd kan worden.

Zowel bij de inschrijving als bij de start is het erg ingewikkeld om de 1,5 meter afstand in acht te houden. Daarnaast wil de organisatie van de Elfstedentocht tijdens de pandemie geen evenement organiseren dat honderdduizenden mensen op de been brengt. Bovendien wil de organisatie geen extra druk leggen op ziekenhuizen.

De kans dat er deze winter een Elfstedentocht gehouden kan worden, lijkt daarmee erg klein. Tijdens zijn laatste persconferentie kondigde premier Mark Rutte dinsdag aan dat er op zijn vroegst pas medio december wordt gekeken naar eventuele versoepeling van de huidige maatregelen, als de coronacijfers blijven dalen.

De anderhalvemetermaatregel behoort tot de basisregels van het kabinet om het coronavirus te bestrijden en zal vermoedelijk pas als een van de laatste maatregelen worden opgeheven.

In 1997 werd de vijftiende en vooralsnog laatste editie van de Elfstedentocht georganiseerd. Vanwege de opwarming van de aarde vrezen wetenschappers dat de roemruchte schaatstocht in de toekomst maar sporadisch gehouden kan worden.