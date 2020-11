Sven Kramer kan komend weekend mogelijk niet meedoen aan het NK allround in Heerenveen. De schaatser van Jumbo-Visma is niet helemaal fit.

De 34-jarige Kramer heeft een coronatest ondergaan en die was negatief. Vrijdag wordt bepaald of de Fries fit genoeg is om mee te doen aan het NK, dat zaterdag en zondag wordt gehouden in Thialf.

"Sven is grieperig sinds de nacht van dinsdag op woensdag", zei coach Jac Orie donderdag. "Het gaat de goede kant op, hij zegt dat het nu beter gaat dan woensdag. Ik denk dat de kans 80 procent is dat hij mee kan doen. Als Sven meedoet, doet hij mee met de intentie om te winnen."

Kramer is zesvoudig Nederlands kampioen allround (goud in 2005, 2007, 2008, 2009, 2013 en 2015). Hij begon zijn seizoen eind oktober met de NK afstanden in Heerenveen, waar hij zilver veroverde op de 5.000 meter en zesde werd op de 10 kilometer.

Het NK allround is een van de vier nationale toernooien die de Nederlandse schaatsbond dit kalenderjaar nog in Heerenveen organiseert ter vervanging van de afgelaste World Cups. Over een week staat het NK sprint op het programma en eind december wordt er een WK-kwalificatietoernooi gehouden.