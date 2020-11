Jorien ter Mors doet later deze maand voor de derde keer in haar loopbaan mee aan het NK allround. De drievoudig olympisch kampioene gebruikt het toernooi in Thialf als voorbereiding op het WK-kwalificatietoernooi van eind december.

Ter Mors, die zich ook heeft ingeschreven voor het NK sprint, deed alleen in de seizoenen 2012/2013 en 2016/2017 mee aan het NK allround. Ze won het toernooi acht jaar geleden bij haar debuut. De laatste jaren richt ze zich alleen op de 500, 1.000 en 1.500 meter.

"Jorien rijdt het NK allround, omdat dit een mooie training is met het oog op haar ambities op de 1.500 meter", meldt Ter Mors' ploeg Team IKO donderdag in een persbericht.

"We hebben totaal niet getraind voor bijvoorbeeld de 3.000 meter, maar dat is dan ook helemaal niet erg. We zien wel waar het schip strandt. We zijn vooral blij dat beide toernooien ondanks corona door kunnen gaan."

Bijna twee weken geleden werd in Thialf met de NK afstanden het eerste grote toernooi van het schaatsseizoen gehouden. In de komende tijd volgen het NK allround (21-22 november), het NK sprint (28-29 november) en het WK-kwalificatietoernooi (26-28 december).

Heerenveen is begin volgend jaar in een zogenoemde bubbel ook het decor van het gecombineerde EK allround en sprint en twee opeenvolgende World Cups.