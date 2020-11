Schaatsbond KNSB organiseert in de eerste twee weekenden van december twee grote shorttrackwedstrijden in Thialf. Tijdens beide evenementen gelden strenge coronamaatregelen.

De International Invitation Cup staat gepland voor 4 tot en met 6 december. Op 12 en 13 december nemen de nationale shorttrackers deel aan de NK afstanden, een nieuwe wedstrijd op de kalender.

"We zijn blij dat we deze wedstrijden nu op de kalender hebben staan. Onze topshorttrackers trainen ook in deze coronatijd dat de vonken ervan afvliegen", zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB.

"Zij snakken ernaar hun krachten te meten tijdens echte wedstrijden en dat is ook van groot belang op hun route naar de Spelen van Peking in 2022. Het is goed dat zij nu die mogelijkheid krijgen."

International Invitation Cup werd eerder afgelast

De International Invitation Cup, al vele jaren de seizoensopener in het shorttrack, stond eind oktober al op het programma. Mede vanwege enkele coronabesmettingen onder de deelnemers werd dat evenement op het laatste moment afgelast.

In de komende tijd staan er ook op de langebaan een aantal grote nationale wedstrijden in Thialf op het programma. Na de NK afstanden van anderhalve week geleden volgen nog het NK allround (21-22 november), het NK sprint (28-29 november) en een WK-kwalificatietoernooi (26-28 december).

Bovendien is Heerenveen begin volgend jaar het decor van het gecombineerde EK allround en sprint, net als twee opeenvolgende World Cups. De internationale schaatsbond ISU gaf een week geleden toestemming voor een zogenoemde bubbel in Thialf.