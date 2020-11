De internationale schaatsbond heeft woensdag bekendgemaakt dat er begin volgend jaar naast de EK twee World Cups in Thialf worden gehouden. De ISU geeft daarmee alsnog toestemming voor een zogenoemde bubbel in Heerenveen.

De EK allround en sprint stond begin januari sowieso op het programma, maar zijn nu een week opgeschoven naar het weekend van 16 en 17 januari. Daarna worden er ook nog twee opeenvolgende World Cups georganiseerd in Heerenveen.

De eerste wereldbekers van het seizoen werden allemaal geschrapt vanwege de COVID-19-pandemie. De Nederlandse schaatsbond opperde vervolgens het idee om door middel van een bubbel dit jaar nog enkele World Cups in Heerenveen te organiseren, maar de ISU gaf daar geen groen licht voor.

De internationale schaatsbond oordeelde in het kader van de coronacrisis dat het te vroeg was om dergelijke toernooien dit jaar nog te organiseren, maar vindt het nu dus wel haalbaar om begin 2021 een bubbel te creëren in Heerenveen.

Als alternatief voor de afgelaste wereldbekers besloot de KNSB om nationale toernooien te organiseren. Afgelopen weekend stond de NK afstanden op het programma en later dit jaar worden ook het NK allround (21-22 november), het NK sprint (28-29 november) en een WK-kwalificatietoernooi (26-28 december) afgewerkt.

Naast de aankondiging van de bubbel in Heerenveen maakte de ISU woensdag bekend dat het EK shorttrack in het Poolse Gdansk een week wordt verschoven. Het toernooi staat nu van 22 tot en met 24 januari op het programma.