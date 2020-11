Jorrit Bergsma heeft er geen enkel begrip voor dat de jury zondag bij de NK afstanden besloot om hem te diskwalificeren na de 10 kilometer. De titelverdediger werd bestraft voor een onreglementaire wissel in zijn rit tegen Marwin Talsma, die daardoor goud won.

"Ik begrijp de jury niet, ik neem ze dit besluit wel kwalijk", zei de 34-jarige Bergsma in Thialf tegen Omrop Fryslân. "Ik heb de snelste tijd gereden vandaag en voor mijn gevoel is mij een titel afgepakt. Het is klote."

De zesvoudig nationaal kampioen op de 10 kilometer kruiste halverwege de race voorlangs bij Talsma, terwijl de jonge Fries uit de buitenbocht kwam, voorrang had en even moest inhouden. De jury bekeek de beelden na de race en besloot Bergsma uit de uitslag te schrappen.

"Ik vind niet dat ik een fout heb gemaakt", aldus Bergsma. "Natuurlijk heeft de buitenbaan voorrang, maar ik had meer snelheid en Marwin besloot om direct naar binnen te gaan. Achteraf had ik dit moeten proberen te voorkomen, maar het kwam nu zo uit dat we precies tegelijk de bocht uitkwamen. Ik vind het onterecht dat ik hiervoor gediskwalificeerd word."

De olympisch kampioen van 2014 was niet direct boos op Talsma. "Ik denk niet dat hij het bewust doet. Maar normaal gun je elkaar wel even de ruimte, we hadden nog het hele rechte eind om er samen uit te komen. Ik had er makkelijk voor kunnen komen."

Marwin Talsma viert zijn eerste Nederlandse titel. (Foto: ANP)

Talsma vind diskwalificatie zuur voor Bergsma

Talsma zei tegen de NOS dat hij de diskwalificatie "heel zuur" vond voor Bergsma. "Ik dacht het goed op te lossen met Jorrit, maar ik moest net even een tikje omhoog om er achterlangs te kunnen. Ik wist niet dat dat een diskwalificatie op zou leveren. Het is een moeilijke beslissing voor de jury."

De 22-jarige stayer van Team FrySk, die ruim drie tienden langzamer was dan Bergsma, haalde met 12.52,09 ruim zeven seconden van zijn persoonlijk record af. Hij veroverde zijn eerste nationale titel.

"Ik win liever door de snelste tijd te schaatsen dan op deze manier", aldus Talsma. "Maar het is natuurlijk mooi om een Nederlandse titel te hebben."