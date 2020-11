Jutta Leerdam heeft zondag met groot vertoon van macht haar Nederlandse titel op de 1.000 meter geprolongeerd. Irene Schouten won een dag na haar zege op de 3 kilometer ook de 5 kilometer bij de NK afstanden in Thialf.

Leerdam, die deze week met haar nieuwe ploeg eindelijk een hoofdsponsor presenteerde, was zaterdag teleurgesteld na haar tweede plek op de 500 meter achter Femke Kok. Een dag later revancheerde ze zich op de afstand waarop ze in februari verrassend wereldkampioen werd.

Met een tijd van 1.13,86 bleef de 21-jarige Leerdam slechts zes tienden boven het baanrecord van de Amerikaanse Brittany Bowe (1.13,24) en was ze liefst 1,30 seconden sneller dan de nummer twee Kok. De jonge Friezin noteerde met 1.15,16 een persoonlijk record.

Ireen Wüst (1.15,40) knokte zich in de slotrit naar brons, waardoor ze haar achttiende NK afstanden toch nog afsloot met een medaille. Drievoudig nationaal kampioene en de regerend olympisch kampioene Jorien ter Mors (1.15,44) miste het podium op vier honderdsten.

Shorttrackwereldkampioene Suzanne Schulting maakte een uitstapje naar de langebaan en eindigde in 1.15,76 als zesde.

Het podium van de 5 kilometer, met Reina Anema (zilver), Irene Schouten (goud) en Carlijn Achtereekte (brons). (Foto: ANP)

Schouten de beste op lange afstanden

De 28-jarige Schouten was met een tijd van 6.55,94 een klasse apart op de 5 kilometer. Reina Anema (7.01,37) eindigde net als zaterdag op de 3.000 meter als tweede en Carlijn Achtereekte (7.01,62) pakte voor het vijfde jaar op rij NK-brons op de langste afstand.

Esmee Visser (7.02,06) kwam ruim vier tienden tekort voor een medaille. De regerend olympisch kampioene op deze afstand pakte de afgelopen twee seizoenen de Nederlandse titel op de 5.000 meter. De 24-jarige Zuid-Hollandse stelde op de 3 kilometer al teleur met een elfde plek

Antoinette de Jong, de kampioene van 2017, werd slechts zevende (7.07,22), nog achter Joy Beune (vijfde in 7.05,23) en Melissa Wijfje (zesde in 7.05,80).

Schouten, vorig jaar achter Visser tweede op de 5 kilometer, is meervoudig Nederlands kampioene op de massastart en de marathon, maar ze had tot dit weekend nog geen nationale titel op een 'klassieke' schaatsafstand.