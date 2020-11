Thomas Krol heeft zondag op de 1.000 meter zijn tweede titel op de NK afstanden veroverd. Kjeld Nuis werd knap derde. Op de 10 kilometer ging het goud in Thialf verrassend naar Martin Talsma, na een diskwalificatie voor titelverdediger Jorrit Bergsma.

Krol, zaterdag al winnaar van de 1.500 meter, prolongeerde zijn nationale titel op de 1.000 meter door 1.08,02 te klokken. Kai Verbij (1.08,17) kwam vijftien honderdsten tekort voor zijn derde NK-goud op de kilometer en Nuis reed in 1.08,27 naar brons.

Nuis, zesvoudig kampioen, testte begin oktober positief op het coronavirus, waardoor hij bijna drie weken niet kon trainen. Hij startte vrijdag op de openingsdag van de NK afstanden op de 500 meter (zevende in de eerste omloop) en meldde zich vervolgens af voor de tweede 500 meter en de 1.500 meter van zaterdag om zich volledig te richten op de 1.000 meter.

Hein Otterspeer belandde - niet voor het eerst in zijn carrière - net naast het podium. De 31-jarige schaatser van Jumbo-Visma eindigde als vierde in 1.08,41.

Wesly Dijs, de verrassende nummer drie van de 1.500 meter, werd vijfde in een persoonlijk record (1.08,67) en Dai Dai N'tab volgde zijn titel op de 500 meter op met een zesde plek op de dubbele afstand (1.09,11).

Jorrit Bergsma (op de voorgrond) hinderde zijn tegenstander Marwin Talsma. (Foto: ANP)

Verkeerde wissel maakt einde aan reeks Bergsma

Op de 10 kilometer leek Bergsma leek met een tijd van 12.51,71 zijn vijfde nationale titel op rij en zijn zevende in totaal te veroveren, maar door een diskwalificatie ging er een streep door die unieke reeks.

De 34-jarige Fries kruiste bij een wissel voorlangs, terwijl Talsma uit de buitenbocht kwam, voorrang had en even moest inhouden. De jury bekeek de beelden na de race en besloot Bergsma uit de uitslag te schrappen.

De 22-jarige Talsma, die vorig jaar al brons won op de 10 kilometer bij de NK afstanden, haalde met 12.52,09 ruim zeven seconden van zijn persoonlijk record af. De jonge stayer pakte nog niet eerder een Nederlandse titel.

Patrick Roest schoof op naar het zilver. De winnaar van de 5 kilometer had het heel zwaar in de slotfase, maar door een slotronde van 29,9 bleef hij zijn tegenstander Marcel Bosker net voor: 12.57,67. Bosker dook voor het eerst in zijn leven onder de 13 minuten (12.59,25) en won brons.

Sven Kramer, die in december 2017 bij het olympisch kwalificatietoernooi voor het laatst een 10 kilometer won, zag de race vooral als een training en kwam niet in de buurt van zijn zevende titel op de langste afstand. De 34-jarige Fries eindigde met een tijd van 13.10,09 als zesde.