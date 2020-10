Koen Verweij wijt zijn rugblessure mede aan de 'superzware' zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor voor zijn schaatsploeg met Jutta Leerdam. De dertigjarige Noord-Hollander ontbreekt dit weekend bij de NK afstanden, maar presenteerde donderdag wel in IT-bedrijf Worldstream een nieuwe naamgever.

Verweij liep halverwege augustus een hernia op, waardoor hij zes weken niet mocht trainen. Die tijd gebruikte hij naar eigen zeggen om een opvolger van NXTGEN te vinden, dat de eerste naamgever was van de in het voorjaar opgerichte schaatsploeg.

"Iedereen kan beamen dat het een superzware taak is om een ploeg op te zetten in coronatijdperk. Het is misschien wel zo goed als onmogelijk", zegt Verweij zaterdag bij de NOS. "Maar het is ons toch gelukt. Of het handig was om het te doen? Ja, we wilden dat heel graag. Ik wil nog twee jaar door en in die tijd tot mijn recht komen."

"De afgelopen maanden ben ik de manager geweest, maar dat blijft niet zo", vervolgde Verweij. "Er is een last van mijn schouders gevallen nu we rond zijn met Worldstream. Ik kan nu 24 uur en zeven dagen per week domweg weer topsporter zijn. Dat kon ik niet. Terwijl mijn teamgenoten een tukkie gingen doen, ging ik naar afspraken, vergaderingen en meetings."

Verweij is inmiddels weer in training na zijn rugblessure, maar moet dus de NK afstanden dit weekend in Heerenveen aan zich voorbij laten gaan. "Ik baal er onwijs van dat ik hier niet kan staan nu we net rond zijn met de sponsor. Maar het is niet anders. Ik moet even geduld hebben en rustig de trainingen oppakken."