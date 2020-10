Thomas Krol heeft zaterdag bij de NK afstanden zijn nationale titel op de 1.500 meter geprolongeerd. De wereldkampioen van 2019 hield Patrick Roest en Wesly Dijs achter zich in het voor publiek gesloten Thialf.

De 28-jarige Krol troefde Jumbo-Visma-ploeggenoot Roest af in een rechtstreeks duel en zegevierde met een tijd van 1.44,30. De vier jaar jongere Roest, die vrijdag nog de 5 kilometer op zijn naam schreef, pakte op gepaste afstand het zilver (1.45,00).

De 25-jarige Dijs noteerde een persoonlijk record in Thialf en dat was genoeg voor het brons. Voor de schaatser van Team Reggeborgh is het de eerste medaille uit zijn loopbaan bij de NK afstanden.

Voor Krol is het zijn zesde medaille op de 1.500 meter bij de NK afstanden. Hij pakte in 2015 en 2019 brons en greep in 2016 en 2018 zilver op de schaatsmijl. Vorig jaar werd Krol voor het eerst Nederlands kampioen op de 1.500 meter.

Kramer kan niet imponeren

Viervoudig Nederlands kampioen Sven Kramer kon zaterdag niet imponeren op de 1.500 meter en eindigde als zesde in 1.47,45, achter Tijmen Snel (vierde) en Louis Hollaar (vijfde). Kramer pakte vrijdag nog zilver op de 5.000 meter.

Kjeld Nuis schitterde door afwezigheid op de 1.500 meter. De regerend olympisch kampioen, die in zijn voorbereiding besmet raakte met het coronavirus, wil zich volledig richten op de 1.000 meter van zondag.

Bij de NK afstanden wordt deze editie alleen gestreden om de nationale titels. De World Cups zijn allemaal afgelast vanwege de coronacrisis en het toernooi geldt dus niet als kwalificatiemoment.