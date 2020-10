Irene Schouten heeft zaterdag bij de NK afstanden verrassend de nationale titel op de 3.000 meter veroverd. De 28-jarige schaatsster troefde Reina Anema en Antoinette de Jong af in Thialf. Femke Kok pakte het goud op de 500 meter.

Met een tijd van 4.01,93 was Schouten duidelijk de sterkste in Heerenveen. De nummer twee op de 3 kilometer van de vorige NK was ruim twee seconden sneller dan Anema. De Friezin troefde tweevoudig Nederlands kampioene De Jong in een rechtstreeks duel nipt af (4.04,28 om 4.04,53) en pakte het zilver.

Voor Schouten is het haar eerste Nederlandse titel op de 3.000 meter. De schaatsster van Team Zaanlander, die zowel op de langebaan als de marathon uit de voeten kan, won in 2018 al brons op die afstand en vorig jaar pakte ze dus het zilver bij de NK afstanden.

Ireen Wüst, zevenvoudig Nederlands kampioen op de 3.000 meter, was niet goed genoeg om het podium te halen en eindigde als vijfde in 4.06,82, achter regerend olympisch kampioene Carlijn Achtereekte.

Regerend Europees kampioene en titelverdedigster Esmee Visser zette slechts de elfde tijd neer (4.09,55).

Irene Schouten verraste door zich tot Nederlands kampioen te kronen op de 3 kilometer. (Foto: ANP)

Femke Kok maakt favorietenrol waar in Thialf

Eerder op zaterdag veroverde Kok het goud op de 500 meter. Het twintigjarige talent, dat onlangs bij trainingswedstrijden in Heerenveen al imponeerde op de 500 meter, won haar eerste race op de kortste afstand in 37,88. Later op zaterdag zegevierde ze in precies dezelfde tijd ook op de tweede 500 meter. Kok was de enige van de achttien deelneemsters die zaterdag onder de 38 seconden dook.

Leerdam verbeterde zich in haar tweede race (38,01 om 38,18), maar het was niet genoeg om Kok van de eerste plek te stoten. De titelverdedigster, die onlangs in Worldstream een sponsor vond voor haar nieuwe ploeg, pakte zilver.

Het brons was verrassend voor de negentienjarige Marrit Fledderus, die onder haar tijd van de eerste 500 meter dook en haar persoonlijk record aanscherpte (38,28). Het is haar eerste medaille op een NK afstanden. Jorien ter Mors viel met haar vierde plek net buiten het podium.

Het is voor het eerst sinds 2016 dat er bij de NK afstanden weer twee 500 meters worden verreden bij de mannen en de vrouwen. Bij de laatste drie edities werd de strijd om de titel op de kortste afstand nog beslist in één rit.

Bij de NK afstanden wordt deze editie alleen gestreden om de nationale titels. De World Cups zijn allemaal afgelast vanwege de coronacrisis en het toernooi geldt dus niet als kwalificatiemoment.