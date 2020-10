Femke Kok heeft zaterdag bij de NK afstanden de eerste 500 meter gewonnen. De talentvolle schaatsster van Team Reggeborgh maakte haar favorietenrol waar in Thialf.

De twintigjarige Kok, die onlangs bij trainingswedstrijden in Heerenveen al imponeerde op de 500 meter, klokte in een rit tegen Jorien ter Mors een tijd van 37,88. Ze was van alle achttien deelneemsters de enige die onder de 38 seconden dook.

Jutta Leerdam (38,18) moest zich met de tweede plek tevredenstellen en Marrit Fledderus snelde in een persoonlijk record (38,39) naar plek drie. Ter Mors klokte de vierde tijd (38,64) en moet vrezen voor een plek naast het podium.

Het is voor het eerst sinds 2016 dat er bij de NK afstanden weer twee 500 meters worden verreden bij de mannen en de vrouwen. Bij de laatste drie edities werd de strijd om de titel op de kortste afstand nog beslist in één rit. Vorig jaar won Leerdam.

Vanaf ongeveer 14.40 uur staat de tweede 500 meter bij de vrouwen op het programma. Ook de 1.500 meter bij de mannen (13.45 uur) en de 3.000 meter (15.18 uur) worden zaterdag afgewerkt.

Bij de NK afstanden wordt deze editie alleen gestreden om de nationale titels. De World Cups zijn allemaal afgelast vanwege de coronacrisis en het toernooi geldt dus niet als kwalificatiemoment.