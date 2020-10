Ireen Wüst stond vrijdag voor het eerst sinds 2004 niet op het podium na de 1.500 meter bij de NK afstanden. De achtvoudig kampioene wilde het einde van die unieke reeks niet wijten aan de coronaproblemen binnen haar nieuwe ploeg Team Reggeborgh.

Op de avond voor de start van het schaatsseizoen was Team Reggeborgh toch nog even samen, al was het alleen digitaal. Michelle de Jong, Jarno Botman en coach Desly Hill belden in vanaf hun quarantaineplek, terwijl Ronald Mulder in het ziekenhuis lag met een hevige keelontsteking (niet veroorzaakt door COVID-19).

De formatie van Gerard van Velde is deze maand het hardst van alle Nederlandse schaatsteam getroffen door de coronacrisis. Aanwinst Kjeld Nuis werd op 8 oktober positief getest tijdens een trainingskamp in het Duitse Inzell, waardoor de hele ploeg tien dagen in quarantaine moest. En twee dagen voor de NK bleek De Jong besmet. "We zitten als ploeg even in de hoek waar de klappen vallen", concludeert Wüst.

Vooral die tien dagen verplicht thuisblijven zorgden ervoor dat de 34-jarige Brabantse niet de beste voorbereiding kende op haar achttiende NK afstanden. "Klopt, het was niet ideaal", geeft ze toe. "Maar toen ik in quarantaine zat, wist ik dat deze vrijdag de start van de NK zou zijn. Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk met de situatie om te gaan en ik ben nog dicht bij het podium gekomen, maar het is niet gelukt."

Ireen Wüst wil in 2022 nog één keer succesvol zijn op de Spelen. (Foto: ANP)

'Ik had gewoon harder moeten rijden'

Wüst kwam in een leeg Thialf tot een tijd van 1.56,72 op de 1.500 meter. Daarmee was ze zes honderdsten langzamer dan titelverdedigster Melissa Wijfje, die met 1.56,66 het brons voor zich opeiste. De titel ging naar Jorien ter Mors (1.55,50) en het zilver naar Antoinette de Jong (1.55,98).

De laatste keer dat Wüst vierde werd op de 1.500 meter bij een NK afstanden was in 2004, was zij achttien en reed ze pas haar tweede nationale kampioenschap. Inmiddels is ze vijfvoudig olympisch kampioen en NK-recordhouder met liefst 38 medailles (achttien keer goud).

"Natuurlijk doet het iets met me dat ik net naast het podium sta", aldus Wüst. "Ik ben een sportvrouw die nu even flink baalt van die zes honderdsten."

"Dat verschil zit in een heleboel dingen; na de opening had ik een te traag ritme, ik had in mijn rit geen tegenstander met wie ik kon duelleren en ik ben iemand die altijd in een seizoen moet groeien. Maar dat zijn allemaal excuses, net als die quarantaine, en daar ben ik niet van. Ik had gewoon harder moeten rijden."

'Het bevalt heel goed bij nieuwe ploeg'

Wüst benadrukt dat ze ook goede dingen uit haar race haalt, want haar opening van 25,6 was de snelste van het hele veld. En met haar overstap naar het Team Reggeborgh van coach Gerard van Velde wilde de zevenvoudig wereldkampioen allround juist haar snelheid en explosiviteit verbeteren in haar laatste twee seizoenen als topschaatsster.

"Het is misschien een beetje raar om dit te zeggen net nadat ik niet gewonnen heb, maar het bevalt me heel goed in mijn nieuwe ploeg", zegt Wüst met een glimlach. "Ik heb echt het idee dat ik sneller word. Nu moet ik dat ook bewijzen tijdens wedstrijden."