Kjeld Nuis was vrijdag zeer tevreden na zijn 500 meter bij de NK afstanden. De tweevoudig olympisch kampioen werd drie weken na zijn coronabesmetting zevende in de eerste omloop, waarna hij de tweede race uit voorzorg oversloeg. De 1.500 meter van zaterdag laat Nuis ook schieten, waarna hij zondag op de 1.000 meter hoopt op een medaille.

"Ik ben trots op mijn prestatie op de 500 meter", zegt Nuis. "Ik heb een heel goed gevoel over de race en ben superblij dat ik met mijn tijd heel dicht bij de nummer vier zat."

De dertigjarige schaatser van Team Reggeborgh testte begin oktober tijdens een trainingskamp in het Duitse Inzell positief op het coronavirus. Hij was een week ziek, zat in totaal bijna drie weken thuis en stapte pas zeven dagen voor de NK weer voor het eerst op het ijs.

Toch wilde Nuis heel graag meedoen aan het eerste toernooi van het nieuwe seizoen. Hij had geen idee hoe zijn vorm was na zo'n slechte voorbereiding en zag de 500 meter van vrijdag vooral als een test. Met een tijd van 35,40 in de eerste omloop, waarmee hij slechts vier honderdsten langzamer was dan de nummer vier Lennart Velema, werd het een geslaagde test.

"Ik opende met 10,08 heel slecht in vergelijking met de jongens voor me, maar mijn basis blijkt gewoon nog goed te zijn. Ik had al een maand geen rondje op wedstrijdtempo gereden, dus dit was gewoon een heel goed begin van mijn seizoen."

Nuis wil geen risico nemen en meldde zich daarom af voor de tweede 500 meter én de 1.500 meter van zaterdag. "Mijn liezen zijn vandaag bij de start flink opgerekt, want het is wel even wat anders als je van chill schaatsen naar volle bak gaat. Ik neem dus even een dag rust, maar deze 500 meter geeft me veel hoop voor de 1.000 meter van zondag, dan kan ik misschien wel voor het podium gaan. Als je me dat een paar weken geleden gezegd had, had ik dat waarschijnlijk niet geloofd."

Dai Dai Ntab was de beste op de 500 meter. (Foto: ANP)

Ntab moest wennen aan twee 500 meters

De titel op de 500 meter ging voor het tweede seizoen op rij en voor de vierde keer in totaal naar Dai Dai Ntab. De rijder van Jumbo-Visma was met tijden van 34,80 en 34,84 in beide omlopen de snelste. Zijn ploeggenoten Hein Otterspeer (35,02 en 34,86) en Kai Verbij (35,13 en 35,24) pakten zilver en brons.

Het was voor het eerst sinds het seizoen 2015/2016 dat er bij de NK afstanden twee 500 meters werden gereden en dat was wel even wennen voor Ntab. "Ik wist totaal niet wat me overkwam tussen de twee races, want ik had dat al zo lang niet meegemaakt", glimlachte de sprinter.

"Toen de regel vijf jaar geleden werd veranderd naar nog maar één 500 meter, vond ik dat wel lekker, want ik ben meestal beter in de eerste omloop. Maar dit is wel eerlijker. Bovendien is het ook goed voor de ontwikkeling van het sprinten in Nederland dat we zoveel mogelijk 500 meters rijden. Al dacht ik vandaag na de eerste 500 meter wel: het is prima zo."

Door het stoppen van Jan Smeekens en Michel Mulder en de afwezigheid van de zieke Ronald Mulder had Ntab wat minder concurrentie op zijn favoriete afstand dan de afgelopen jaren.

"Het sprintlandschap begint wel wat te veranderen. Je kunt een 500 meter nooit relaxed rijden, maar er stond nu wel iets minder druk op. Ik kon me iets makkelijker een foutje permitteren dan bij de laatste paar NK's."