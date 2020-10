Patrick Roest heeft vrijdag voor het derde jaar op rij de 5 kilometer gewonnen bij de NK afstanden. De schaatser van Jumbo-Visma rekende overtuigend af met tienvoudig kampioen Sven Kramer. Op de 500 meter prolongeerde Dai Dai Ntab zijn nationale titel.

De 24-jarige Roest was een klasse apart op de 5.000 meter. De drievoudig wereldkampioen allround was in een rechtstreeks duel ruim vijf seconden sneller dan zijn tien jaar oudere teamgenoot Kramer: 6.10,16 om 6.15,26. Roest bleef maar iets meer dan een seconde boven zijn eigen baanrecord (6.08,92).

Kramer hield in de slotfase van zijn 5 kilometer net genoeg over om voor de derde keer in zijn carrière zilver te veroveren op deze afstand. Met 32 medailles op de NK afstanden is de Fries nu alleen recordhouder bij de mannen. Hij stond op gelijke hoogte met Erben Wennemars en Bob de Jong. Ireen Wüst heeft 38 medailles.

De 23-jarige Marcel Bosker pakte het brons in 6.15,46. Het is voor de de nieuwe teamgenoot van Kramer en Roest zijn eerste podiumplek op de nationale afstandskampioenschappen.

Jorrit Bergsma kwam niet verder dan de vierde plek in 6.16,24. De ervaren Fries pakte voor het eerst sinds 2009 geen NK-medaille op de 5 kilometer.

De strijd tussen Hein Otterspeer (links) en Dai Dai Ntab (rechts). (Foto: ANP)

Vierde titel Ntab op 500 meter

Op de 500 meter was Ntab zowel bij de eerste als de tweede omloop de snelste. De 26-jarige aanwinst van Jumbo-Visma klokte eerst 34,80 en daarna 34,84, goed voor zijn vierde titel op de 500 meter. Hein Otterspeer (35,02 en 34,87) werd twee keer tweede en Kai Verbij (35,15 en 35,24) tweemaal derde. Tijmen Snel en Lennart Venema completeerden de top vijf.

Kjeld Nuis kon zich niet mengen in de strijd om de medailles. De tweevoudig olympisch kampioen (1.000 en 1.500 meter) zette drie weken na zijn coronabesmetting de zevende tijd neer op de eerste 500 meter en besloot daarna niet meer van start te gaan. Hij rijdt zaterdag niet de 1.500 meter, maar zal zondag wel in actie komen op de 1.000 meter.

Ronald Mulder, de Nederlands kampioen van 2010 en 2018, kon vrijdag niet in actie komen. De sprinter van Team Reggeborgh werd donderdag opgenomen in het ziekenhuis met een hevige keelontsteking.

Het was voor het eerst sinds het seizoen 2015/2016 dat de 500 meter over twee omlopen verreden werd bij de nationale afstandskampioenschappen. Bij de WK afstanden en de Olympische Spelen is er voorlopig nog steeds maar één 500 meter.

De NK afstanden is het begin van het door de coronapandemie flink aangepaste schaatsseizoen. Het toernooi in een leeg Thialf duurt tot en met zondag. De eerste vier wereldbekers van de winter, die gepland stonden voor november en december, zijn geschrapt, waardoor de NK geen kwalificatiemoment is en er alleen titels te verdienen zijn.