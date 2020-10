Ter Mors: 'Ik dacht aan stoppen'

In rit 6 zien we straks Jorien ter Mors terug. De schaatsster dacht vorig seizoen regelmatig aan stoppen, omdat ze maar last bleef houden van haar, in oktober 2018, geopereerde rechterknie. "Als je me twee jaar geleden had verteld dat het herstel van mijn operatie zo lang zou duren, had ik waarschijnlijk gezegd: dat ga ik niet doen. Maar als je eenmaal midden in dat proces zit, is het lastig om ermee op te houden. En achteraf ben ik natuurlijk blij dat ik doorgegaan ben, want hoewel die rechterknie altijd een zwakke plek zal blijven, kan ik nu eindelijk zeggen dat ik weer pijnvrij kan schaatsen."