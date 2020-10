Worldstream heeft zich donderdag tot en met de Olympische Winterspelen van 2022 als hoofdsponsor verbonden aan de schaatsploeg van Jutta Leerdam en Koen Verweij. Het IT-bedrijf lost NXTGEN af als naamgever.

Worldstream verbond zich in augustus al als sponsor aan het team en promoveert nu naar naamgever. "We hebben aan Worldstream een fantastische partner die het in deze coronatijd gelukkig commercieel goed blijkt te doen en extra heeft meegedacht en -geholpen", zegt Verweij (30).

"Hier zijn wij Worldstream zeer dankbaar voor. Nu is het tijd om samen te bouwen aan een succesvolle toekomst."

Ook de 21-jarige Leerdam is blij met de nieuwe hoofdsponsor. "Het is zo mooi dat een bedrijf als Worldstream er met de volle 100 procent voor gaat en met ons dit avontuur aangaat naar de Olympische Spelen 2022. Samen gaan we voor niets minder dan de winst."

NXTGEN werd afgelopen voorjaar opgericht, nadat Verweij en Leerdam besloten te vertrekken bij Team Reggeborgh. De ploeg van coach Kosta Poltavets is uitgebreid van zes naar tien schaatsers en nu officieel een A-team.