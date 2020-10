Ronald Mulder kan komend weekend niet meedoen aan de NK afstanden in Heerenveen. De schaatser van Team Reggeborgh is opgenomen in het ziekenhuis met hevige keelontsteking.

De 34-jarige sprinter is getest op het coronavirus, maar dat blijkt hij niet te hebben. "Begin deze week testte hij al negatief op het virus en afgelopen nacht is hij opnieuw getest. Ook die uitslag was negatief", meldt het team donderdag.

De klachten van Mulder worden veroorzaakt door ontstoken amandelen. Daardoor kreeg de Zwollenaar hevige koortsaanvallen en moest hij zelfs in het ziekenhuis opgenomen worden.

"Ik hoop me zo snel mogelijk weer bij het team te kunnen voegen, maar eerst maar eens beter worden", zegt Mulder, voor wie het missen van de NK een flinke tegenvaller is.

"Ik heb een heel goed voorseizoen gedraaid, misschien wel mijn beste ooit. Ik stond er heel goed voor en had echt het idee goede wedstrijden te kunnen rijden, maar helaas. Dat laat ik binnenkort graag zien."

De NK afstanden worden op vrijdag, zaterdag en zondag in Thialf verreden. In de aanloop naar het toernooi werd na 150 testen alleen schaatsster Michelle de Jong positief getest op het coronavirus, maakte de KNSB eerder op de dag bekend.