In de aanloop naar de NK afstanden is één persoon positief getest op het coronavirus, zo maakt de Nederlandse schaatsbond donderdag bekend. De andere 149 schaatsers, coaches en teambegeleiders zijn niet besmet.

De positieve test komt van Michelle de Jong, zo maakte Team Reggeborgh woensdag al bekend. Nu is ook duidelijk dat alle schaatsers en begeleiders van de andere ploegen negatief zijn getest. Donderdagochtend kwamen de laatste uitslagen binnen.

De honderdvijftig tests zijn maandag en dinsdag afgenomen. Alle deelnemers aan de NK afstanden en hun coaches worden donderdag of vrijdag - afhankelijk van de dag waarop ze voor het eerst in actie kwamen - nog een keer getest.

De NK afstanden gaat vrijdag aan het begin van de middag van start met de eerste 500 meter bij de mannen. Het toernooi duurt tot en met zondag. Er doen meer dan tachtig schaatsers mee in Thialf, waar alleen nationale titels op het spel staan.

De NK geldt voor de Nederlandse schaatsers als het begin van het seizoen, dat door de coronapandemie anders is dan normaal. Later dit jaar staan ook het NK allround, het NK sprint en een WK-kwalificatietoernooi op het programma in Heerenveen.