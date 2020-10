Esmee Visser (24) werd de afgelopen maanden amper gehinderd in het uitoefenen van haar beroep en vrijdag kan ze 'gewoon' beginnen aan het schaatsseizoen. Toch zorgt de coronacrisis ook bij de olympisch kampioene op de 5 kilometer voor twijfels en onrust. Een monoloog over te veel nadenken, schuldgevoelens en de roze olifant.

"Het is pas in de laatste paar weken écht tot me doorgedrongen dat dit seizoen anders zal zijn. In de zomer hebben we eigenlijk kunnen trainen zoals we altijd doen en toen eind augustus het nieuws kwam dat de eerste wereldbekers niet doorgaan, dacht ik nog: ook zonder die wedstrijden kunnen we een heel mooi seizoen draaien."

"Maar toen ging het een maand geleden steeds slechter met de coronacijfers in Nederland, was er onzekerheid over een tweede golf en werd er zelfs gesproken over een lockdown; dat raakte me. Vervolgens testte Kjeld Nuis in Inzell positief op het coronavirus terwijl wij daar ook op trainingskamp waren en kwam het opeens wel heel dichtbij."

"Voor het nieuws over Kjeld vond ik het belangrijk om mijn ouders nog te zien, op 1,5 meter afstand. Maar nu vind ik dat dat niet meer mag; ik wil hen niet besmetten en ik wil niet dat zij mij besmetten. Ik wil geen risico zijn voor de schaatswereld. Ik ga ervan uit dat anderen in de 'schaatsbubbel' ook zo denken en we veilig zijn, maar daar heb ik geen grip op. Dat vind ik lastig, want ik ben iemand die heel erg van structuur houdt."

Esmee Visser is dit seizoen nieuw bij Team IKO. (Foto: Team IKO)

'Mijn hoofd draait overuren'

"Het helpt niet dat ik vrij veel naar het nieuws kijk. Ik maak me zorgen over waar de wereld naartoe gaat als ik zie wat er allemaal gebeurt, de vele demonstraties, de debatten in de VS tussen Biden en Trump. Het is lastig om gewoon door te blijven schaatsen alsof er niks aan de hand is."

"Mijn hoofd draait overuren en ik merk dat dat me heel veel energie kost. Dat is niet gunstig voor het schaatsen en daarom probeer ik echt mijn zorgen aan de kant te zetten. Mijn coaches Martin en Erwin ten Hove zeggen dat ik me moet focussen op de NK, zij bekommeren zich wel om alle andere dingen. Maar ja, je kent het verhaal van de roze olifant. Ik probeer er niet aan te denken, we gaan zien hoe dat gaat uitpakken."

"Ik ben wel echt ontzettend blij dat wij als schaatsers nog gewoon mogen trainen en vanaf vrijdag een NK afstanden kunnen rijden. Maar ik ben ook iemand die zich heel erg bekommert om anderen en ergens vind ik het bijna onterecht dat ik een uitzondering ben. Ik mag nog wel, zij mogen niet; dat voelt als onrecht."

"Om zo goed mogelijk te zijn op de NK, moet ik eigenlijk doen alsof corona er niet is, hoe gek dat ook klinkt en hoe pijnlijk ik dat vind voor de medemens. Aan de andere kant hoop ik ook dat het veel mensen goed zal doen dat er dit weekend weer schaatsen op tv is."

"Door te laten zien met wat voor plezier wij onze sport beleven, kunnen we misschien een beetje helpen om mensen niet aan corona te laten denken, al is het maar voor vijf minuten. Dat maakt me nog gretiger om het goed te doen op de NK."