Jorien ter Mors (30) dacht vorig seizoen regelmatig aan stoppen, omdat ze maar last bleef houden van haar in oktober 2018 geopereerde rechterknie. De drievoudig olympisch kampioene ging door en vrijdag begint ze voor het eerst in jaren pijnvrij aan een schaatswinter.

Martin ten Hove werkt al ruim twee jaar met Ter Mors, maar pas in de afgelopen maanden maakte hij kennis met de topatlete die fysiek amper een gelijke kent in de schaatswereld.

"We zien nu eindelijk de echte Jorien ter Mors en daar zijn we erg van onder de indruk", zegt de coach van Team IKO in gesprek met NU.nl. "Ha, in de krachttraining gebruikt ze soms gewichten die de mannen in onze ploeg niet eens gebruiken. Ze heeft eindelijk een hele zomer kunnen bouwen zoals ze wil, is klachtenvrij en dan heeft ze een soort extra laag in vergelijking met een gemiddelde atleet. Dat is heel bijzonder."

Het contrast met vorig seizoen is groot, want toen zag Ten Hove bijna elke week wel een huilende Ter Mors op de training. Omdat ze maar pijn bleef houden in die vermaledijde knie. En omdat ze twijfelde of ze het mentaal nog kon opbrengen om te blijven vechten voor een terugkeer aan de top.

"Ik heb vaak gedacht: ik wil stoppen", erkent Ter Mors. "Als je me twee jaar geleden had verteld dat het herstel van mijn operatie zo lang zou duren, had ik waarschijnlijk gezegd: dat ga ik niet doen."

"Maar als je eenmaal midden in dat proces zit, is het lastig om ermee op te houden. En achteraf ben ik natuurlijk blij dat ik doorgegaan ben, want hoewel die rechterknie altijd een zwakke plek zal blijven, kan ik nu eindelijk zeggen dat ik weer pijnvrij kan schaatsen."

Jorien ter Mors (rechts) pakte aan het eind van vorig seizoen nog een afstandsmedaille op het WK sprint, met brons op de 1.000 meter. (Foto: Pro Shots)

'Gevaar is dat de oude Jorien weer boven komt'

Ter Mors kan vanaf vrijdag bij de start van het door de coronapandemie flink veranderde schaatsseizoen laten zien dat ze weer de vorm heeft die haar in 2014 twee olympische titels (1.500 meter en ploegenachtervolging) en in 2018 één olympische titel (1.000 meter) opleverden. In een leeg Thialf begint ze op dag één van de NK afstanden met een 1.500 meter.

"Ik vind het heel moeilijk om te zeggen hoe goed ik zal zijn", zegt Ter Mors. "Ik heb voor het eerst in jaren een fris lichaam en moet daar weer aan wennen, zeker richting een wedstrijd."

De voormalig shorttrackster, die het seizoen 2014/2015 moest overslaan vanwege een vorm van overtraindheid, moet er vooral voor waken dat ze niet te veel wil nu ze sinds twee maanden in trainingen dingen kan doen die ze al heel lang niet meer heeft kunnen doen.

"Waar ik voorheen mijn knie als rem had, kan ik nu zelf weer volledig aan alle touwtjes trekken. Dat is prettig, maar het gevaar is wel dat de oude Jorien weer boven komt, de Jorien die altijd maar wilde trainen. Dat brengt wat onrust en onzekerheid met zich mee."

Jorien ter Mors veroverde twee jaar geleden in Zuid-Korea haar derde olympische titel. (Foto: Pro Shots)

'Ik focus me nu al op de Spelen van 2022'

Onzekerheid is er ook door de coronacrisis, die ervoor zorgde dat alle World Cups van november en december zijn geschrapt en dat er nog een groot vraagteken staat achter de internationale toernooien in het tweede deel van het seizoen.

Op de Nederlandse kalender staan voorlopig wel vier wedstrijden in de komende twee maanden. Na de NK afstanden (vrijdag tot en met zondag) volgen het NK Allround (21-22 november), het NK Sprint (28-29 november) en een WK-kwalificatietoernooi (26-28 december).

"Ik ben heel erg opgelucht dat we niet tot en met december helemaal niks hebben", zegt Ter Mors, die zich echter vooral richt op de Olympische Spelen van februari 2022 in Peking. "Door corona zijn het onrustige tijden en dus heb ik in de zomer tegen mezelf gezegd: ik ga de focus leggen op 2022. Dat geeft me rust voor het geval er wedstrijden uitvallen. Bovendien wil ik op de Spelen nog heel graag iets moois doen. Met een fris lichaam."