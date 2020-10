Kjeld Nuis wil komend weekend meedoen aan de NK afstanden in Thialf, hoewel hij door een coronabesmetting bijna drie weken thuiszat en afgelopen vrijdag pas weer voor het eerst op het ijs stond.

"Ik ben heel blij dat we als schaatsers het voorrecht hebben dat we wedstrijden mogen rijden en het zit niet in me om aan de kant te blijven als ik kan meedoen", zei de dertigjarige Nuis woensdag op een digitaal persmoment van zijn nieuwe ploeg Team Reggeborgh. "Dus ik ga er alles aan doen om de NK te rijden."

De tweevoudig olympisch kampioen testte op 8 oktober tijdens een trainingskamp in het Duitse Inzell positief op het coronavirus. In de eerste week na zijn besmetting was Nuis "pittig ziek" en door zijn quarantaine heeft hij een groot deel van de voorbereiding op de NK afstanden gemist.

"Kjeld heeft de afgelopen weken absoluut niet de lijn gevolgd om in topvorm aan dit toernooi te beginnen, maar hij wil heel graag rijden", aldus coach Gerard van Velde.

"Hoe zijn vorm is, kan ik niet beoordelen, want hij heeft nog helemaal niks op wedstrijdtempo gedaan. Hij staat ingeschreven voor de 500, 1.000 en 1.500 meter en we hebben er in ieder geval vertrouwen in dat hij vrijdag de 500 meter zal rijden. Daarna zien we wel weer verder."

Gerard van Velde is dit seizoen voor het eerst de trainer van Kjeld Nuis. (Foto: ANP)

Nuis was binnen drie rondjes moe bij duurtraining

Nuis, die vorige week donderdag negatief testte en daardoor de dag erna voor het eerst weer voorzichtig kon trainen, erkent dat hij conditioneel een flinke achterstand heeft opgelopen.

"Toen ik afgelopen weekend een korte duurtraining wilde doen, was ik binnen drie rondjes moe, dat viel me zwaar tegen. Ik probeer voor ogen te houden dat ik elke dag beter word. Ik weet niet hoe groot de schade is voor de NK, maar dan rijd ik maar met een mindere voorbereiding. Ik ga vol goede moed richting het weekend."

De regerend wereldkampioen op de 1.500 meter heeft zich uitgebreid laten onderzoeken na zijn coronabesmetting. "Niet alleen voor mijn longen, maar ook voor mijn hart. Uit een MRI-scan bleek dat er geen blijvende schade is, dus dat is mooi. Dat dat voor de korte termijn niks oplost voor mijn fitheid, is even niet anders."

Nuis, die afgelopen voorjaar na tien jaar vertrok bij de ploeg van coach Jac Orie, is erg blij met de steun die hij de afgelopen weken heeft gekregen bij zijn nieuwe team. "Mijn teamgenoten zijn tijdens mijn quarantaine zelfs naar mijn huis gereden om voor de deur een kopje koffie te drinken. Dat was best emotioneel, ik ben ook niet gemaakt om wekenlang niemand te zien."

Twee schaatsers van Reggeborgh wachten op test

Ondanks het goede nieuws over Nuis, zijn de coronaproblemen bij Team Reggeborgh mogelijk nog niet voorbij. Michelle de Jong en Jarno Botman voelen zich niet fit en zitten in afwachting van de uitslag van hun coronatest in isolatie op hun hotelkamer.

"We proberen alle voorzorgsmaatregelen zo goed mogelijk in acht te nemen, iedere schaatser zit in zijn eigen bubbel. Maar je ontkomt niet aan dit virus", aldus Van Velde, die met zijn hele ploeg eerder al tien dagen in quarantaine moest na de positieve test van Nuis.

Naar verwachting komt de uitslag van de tests van De Jong en Botman later op woensdag. Een positieve test zou na contactonderzoek ook gevolgen kunnen hebben voor de deelname van hun ploeggenoten komend weekend.

De NK afstanden, het eerste toernooi van het nieuwe schaatsseizoen, begint vrijdagmiddag in een leeg Thialf.