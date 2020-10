Zaanlander gaat komend seizoen de schaatsploeg van Jillert Anema sponsoren. Het team zat zonder geldschieter nadat EasyJet zich afgelopen zomer terugtrok.

Zaanlander is een kaasmerk dat wordt geproduceerd door Royal A-ware, dat al sponsor is van de marathonploeg van Anema. De Friese coach is blij dat er na maanden van onzekerheid een nieuwe sponsor is gevonden.

"We zijn blij met Royal A-ware als sponsor van zowel de dames als de heren langebaanploegen", zegt hij. "We zien het schaatsseizoen als Team Zaanlander met heel veel vertrouwen tegemoet."

EasyJet stopte eind juni abrupt met de sponsoring, omdat het bedrijf vanwege de coronacrisis moest bezuinigen. De luchtvaartmaatschappij was sinds 2018 geldschieter van de ploeg van Anema.

Het vrouwenteam van Zaanlander bestaat uit Irene Schouten, Marijke Groenewoud, Carien Kleibeuker, Kelly Schouten, Maaike Verweij en Elisa Dul.

Het mannenteam wordt gevormd door meervoudig olympisch medaillewinnaar Jorrit Bergsma, Arjan Stroetinga, Bob de Vries, Jordy Harink, Crispijn Ariëns, Sjoerd den Hertog, Victor Ramler en Jos de Vos.