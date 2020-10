De KNSB heeft donderdagavond besloten om de Invitation Cup, een driedaags internationaal shorttracktoernooi dat vanaf vrijdag in Heerenveen zou worden gehouden, toch af te gelasten. Reden hiervoor is een combinatie van factoren, waaronder twee nieuwe positieve coronatests.

De Nederlandse Xandra Velzeboer en een Poolse rijder, wiens naam niet bekend is gemaakt, zijn besmet met het coronavirus. Dat werd duidelijk na een nieuwe testronde onder de shorttrackers.

Velzeboer was een van de vijf Nederlandse rijders die woensdag al in thuisquarantaine was gegaan, omdat ploeggenoot Dennis Visser een dag eerder positief was getest. Ook Sjinkie Knegt, Sven Roes en Bram Steenaart moesten daarom in zelfisolatie.

Het uitgedunde deelnemersveld is een van de redenen voor de afgelasting van de Invitation Cup. "We betrachten de grootste zorgvuldigheid, maar we hebben te maken met een optelsom van factoren", zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. "We hebben er alles aan gedaan om deze wedstrijd van de grond te krijgen."

"Alles bij elkaar opgeteld hebben we toch besloten om de Invitation Cup nu te schrappen", vervolgt De Wit. "Dit is sporttechnisch een enorme teleurstelling én het doet pijn voor alle mensen die hier keihard aan gewerkt hebben."

Knegt was al kritisch op houden van shorttracktoernooi

Knegt was eerder woensdag al kritisch over het doorgaan van de Invitation Cup. Volgens de meervoudig wereldkampioen is het onverantwoord om na de aanscherping van de coronamaatregelen van het kabinet nog buitenlandse shorttrackers naar Nederland te halen.

Normaal gesproken zijn bij de Invitation Cup startbewijzen voor wereldbekerwedstrijden te verdienen, maar de internationale schaatsunie ISU heeft die wedstrijden vanwege het oplaaiende coronavirus geschrapt. Daardoor zou er komend weekend niet zoveel op het spel staan in Heerenveen.