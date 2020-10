Sjinkie Knegt doet komend weekend niet mee aan de Invitation Cup in Heerenveen. De 31-jarige Fries moet in thuisquarantaine vanwege een positieve coronatest van zijn ploeggenoot Dennis Visser, laat hij woensdag aan de Leeuwarder Courant weten.

Knegt was eerder op woensdag al kritisch over het doorgaan van het driedaagse shorttracktoernooi in Thialf, dat vrijdag van start gaat. Volgens de meervoudig wereldkampioen is het onverantwoord om na de aanscherping van de coronamaatregelen van het kabinet nog buitenlandse shorttrackers naar Nederland te halen.

Tijdens de digitale persconferentie met journalisten wist Knegt al dat Visser positief was getest. "Maar ik vond het niet mijn taak dit te vertellen", zegt hij. "Dat was aan de KNSB." NU.nl is woensdagavond nog in afwachting van een reactie van de schaatsbond.

Normaal gesproken zijn bij de Invitation Cup startbewijzen voor wereldbekerwedstrijden te verdienen, maar de internationale schaatsunie ISU heeft die wedstrijden vanwege het oplaaiende coronavirus geschrapt. Daardoor staat er komend weekend zoveel op het spel in Heerenveen.

"Het is in onze sport vrij kansloos om een bubbel te creëren", zei Knegt woensdagmiddag. "Bij het langebaanschaatsen is dat anders. Daar zijn minder deelnemers uit andere landen. Maar zelfs daar is het niet gelukt. Of niet gelukt, de ISU ziet het in ieder geval niet zitten."