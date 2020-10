Sjinkie Knegt doet komend weekend niet mee aan de Invitation Cup in Heerenveen. De 31-jarige Fries moet in thuisquarantaine vanwege een positieve coronatest van zijn ploeggenoot Dennis Visser, bevestigt schaatsbond KNSB woensdag na berichtgeving van de Leeuwarder Courant.

Naast Knegt zitten ook Sven Roes, Bram Steenaart en Xandra Velzeboer in thuisquarantaine. Hoewel Visser door een blessure de laatste twee weken nauwelijks meetrainde met de nationale selectie van bondscoach Jeroen Otter, had hij wel privécontact met Steenaart en Velzeboer. Zij zijn daarom al sinds maandag thuis. Op basis van aanvullende informatie leven Knegt en Roes vanaf dinsdag afgezonderd van de rest.

De testuitslagen van de overige deelnemers van het driedaagse shorttracktoernooi in Thialf, dat vrijdag van start gaat, worden donderdag bekendgemaakt. Pas dan bepaalt de KNSB of het nog verantwoord is om de Invitation Cup door te laten gaan.

"Laat duidelijk zijn: de gezondheid van alle betrokkenen staat voorop", aldus Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. "Wij hechten veel belang aan de organisatie van dit toernooi, vooral uit sporttechnisch oogpunt. Maar alles wat we doen, moet veilig en coronaproof gebeuren. Daarbij hanteren we de grootst mogelijke zorgvuldigheid."

Jeroen Otter is bondscoach van de nationale shorttrackploeg. (Foto: Pro Shots)

Knegt was al kritisch op houden van shorttracktoernooi

Knegt was eerder op woensdag al kritisch over het doorgaan van de Invitation Cup. Volgens de meervoudig wereldkampioen is het onverantwoord om na de aanscherping van de coronamaatregelen van het kabinet nog buitenlandse shorttrackers naar Nederland te halen.

Normaal gesproken zijn bij de Invitation Cup startbewijzen voor wereldbekerwedstrijden te verdienen, maar de internationale schaatsunie ISU heeft die wedstrijden vanwege het oplaaiende coronavirus geschrapt. Daardoor staat er komend weekend zoveel op het spel in Heerenveen.

"Het is in onze sport vrij kansloos om een bubbel te creëren", zei Knegt woensdagmiddag. "Bij het langebaanschaatsen is dat anders. Daar zijn minder deelnemers uit andere landen. Maar zelfs daar is het niet gelukt. Of niet gelukt, de ISU ziet het in ieder geval niet zitten."