Sjinkie Knegt vindt het merkwaardig dat de Invitation Cup in Heerenveen komend weekend doorgaat. Volgens de 31-jarige Fries is het vanwege de COVID-19-pandemie onverantwoord om te shorttracken.

"De GGD wil beweren dat shorttrack geen contactsport is, maar dat is het wel. En er komen nu allerlei shorttrackers uit andere landen hier naartoe. Ik vind het onverantwoord, de kans op besmetting is alleen maar groter. Maar als ze willen dat we meedoen, dan doen we dat maar", aldus Knegt.

Normaal gesproken zijn bij de Invitation Cup tickets te verdienen voor wereldbekerwedstrijden, maar de internationale schaatsunie ISU heeft die wedstrijden vanwege het coronavirus geschrapt. Daardoor staat er niet zoveel op het spel in Heerenveen.

"Het is in onze sport vrij kansloos om een bubbel te creëren", zegt Knegt. "Bij het langebaanschaatsen is dat anders. Daar zijn minder deelnemers uit andere landen. Maar zelfs daar is het niet gelukt. Of niet gelukt, de ISU ziet het in ieder geval niet zitten."

'De Schicht uit Bantega' doelt daarmee op het plan van de Nederlandse schaatsbond om een bubbel in Heerenveen te creëren, zodat de afgelaste wereldbekers alsnog in Thialf gehouden konden worden. De ISU ging niet akkoord met dat plan.

Aan de Invitation Cup doen naast Nederlanders ook shorttrackers uit Frankrijk, Polen, België, Letland en Israël mee. Iedereen wordt voor aanvang van het toernooi getest. "Maar ik ga ook gewoon weer naar huis, naar m'n vrouw en kinderen. Dus wat heeft zo'n test dan voor zin?", vraagt Knegt zich hardop af. "Ik heb me er een beetje bij neergelegd dat het dit jaar niets gaat worden."

Sjinkie Knegt vindt het onverantwoord dat er komend weekend een shorttracktoernooi op het programma staat. (Foto: Pro Shots)

Bondscoach Otter: 'Niemand zal Sjinkie verplichten te rijden'

Bondscoach Jeroen Otter van de Nederlandse shorttrackploeg kan zich niet helemaal vinden in de woorden van Knegt, die zijn zorgen woensdagochtend al intern uitsprak. Otter vindt dat er gewoon wedstrijden verreden kunnen worden als het veilig is.

"Als Sjinkie niet wil starten omdat hij zich onzeker voelt, dan halen we hem van de startlijst. Niemand zal hem verplichten te rijden", aldus Otter. "Sjinkie is sowieso geen groot voorstander van wedstrijden buiten de wereldbekers en de EK's en WK's om. Hij staat er anders in dan jonge jongens die staan te popelen om te racen."

Het is overigens nog niet helemaal zeker dat de Invitation Cup, die van vrijdag tot en met zondag wordt gehouden in Heerenveen, doorgaat. Op dit moment worden shorttrackers, officials en coaches getest op het COVID-19-virus, waarna er donderdagavond waarschijnlijk een knoop wordt doorgehakt.

Otter hoopt in ieder geval dat het evenement doorgaat. "Er zijn meer topsportmomenten die doorgaan. Als het veilig en verantwoord is, dan is dat ook zo", zegt de bondscoach, die benadrukt dat de schaatsbond in nauw contact staat met het RIVM.

"Het RIVM, dat nauw contact heeft met de overheid, staat weer in nauw contact met NOC*NSF, dat weer nauw contact heeft met Remy de Wit, de technisch directeur van de KNSB, en onze bondsarts, die in een medisch overleg zit. Het is de KNSB die uiteindelijk een knoop doorhakt."