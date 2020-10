Veel (oud-)schaatsers reageren donderdag geschokt op het overlijden van voormalig bondscoach Ab Krook. Bart Veldkamp, die in 1992 onder zijn leiding olympisch kampioen werd op de 10 kilometer, is dankbaar dat hij zich onder de hoede van Krook heeft kunnen ontwikkelen.

"Ik zal Ab blijven herinneren als een enorm gedreven en perfectionistische coach, die voor een persoonlijke touch zorgde", zegt de nu 52-jarige Veldkamp in gesprek met NU.nl. "Met zijn visie heeft hij niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland zijn stempel gedrukt op de schaatssport."

Krook overleed dinsdagavond op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van een herseninfarct. De geboren Noord-Hollander was in totaal meer dan twintig jaar in verschillende functies werkzaam bij de KNSB, maar fungeerde ook acht jaar als bondscoach van het toenmalige West-Duitsland.

Na zijn vertrek bij de Duitsers in 1988 kreeg Veldkamp te maken met Krook, die toen bondscoach werd van de Nederlandse mannenploeg. Vier jaar later reed de geboren Hagenaar bij de Olympische Spelen van 1992 in het Franse Albertville naar het goud op de 10 kilometer.

'Ab en ik kwamen elkaar op het juiste moment tegen'

Veldkamp betwijfelt of hij er zonder de hulp van Krook ook in was geslaagd om olympisch kampioen te worden en het grootste succes uit zijn loopbaan te boeken. "Laten we zeggen dat we elkaar op het juiste moment tegenkwamen", zegt de drievoudig olympisch medaillewinnaar daarover.

"Voor zijn komst lag de focus heel erg op krachttraining en daar was ik niet echt van. Ab had als bondscoach een andere visie en legde veel meer nadruk op persoonlijke ontwikkeling, mentaliteit en de achtergrond van een schaatser."

"Die persoonlijke benadering paste goed bij mij en heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf kon ontwikkelen. Hij is heel belangrijk voor mij en voor het hele Nederlandse schaatsen geweest", aldus Veldkamp.

Bart Veldkamp veroverde in 1992 olympisch goud op de 10 kilometer. (Foto: ANP)

De Jong: 'Hij smokkelde met de rondetijd, omdat het kon'

Niet alleen Veldkamp bewaart warme herinneringen aan Krook. Bob de Jong veroverde bij de Spelen van 2006 in Turijn olympisch goud op de 10 kilometer met Krook als coach, die hem in zijn gouden race bewust lagere rondetijden liet zien om hem gefocust te houden op zijn einddoel.

"Ab Krook als inspirator. Stond als coach op de baan tijdens mijn olympische gouden race en smokkelde met de rondetijd, omdat het kon. Ab betekende in mijn gehele carrière veel voor mij. Ineke, heel veel sterkte", schrijft De Jong op Twitter.

Ook Erben Wennemars onderschrijft de invloed van Krook op het Nederlandse schaatsen. "Dat markante, vertrouwde gezicht langs de ijsbaan. De vraagbaak. De geruststeller. Met Ab aan je zijde wist je zeker dat je je geen zorgen hoefde te maken. Zijn kennis. Zijn bevlogenheid. En dat grote schaatshart. Ab Krook, voor altijd verbonden aan het Nederlandse schaatsen."