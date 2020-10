Ab Krook is dinsdagavond overleden aan de gevolgen van een herseninfarct. De voormalige schaatscoach is 76 jaar oud geworden.

In januari 2019 werd Krook ook al getroffen door een herseninfarct, maar hij wist daar toen goed van te herstellen. Onlangs kreeg de oud-schaatscoach echter opnieuw een herseninfarct. Dinsdagavond overleed hij aan de gevolgen daarvan.

Krook, die van 1967 tot begin jaren zeventig zelf actief was als langebaanschaatser, bekleedde verschillende functies in de schaatswereld en had veel aanzien. De geboren Noord-Hollander fungeerde in een periode van in totaal ruim twintig jaar als onder meer bondscoach, topsportcoördinator van de KNSB en adviseur van de verschillende teams en individuele schaatsers.

Tussen 1980 en 1988 was Krook ook nog bondscoach van het toenmalige West-Duitsland. Als coach/begeleider maakte Krook in totaal negen Olympische Spelen mee en was hij betrokken bij onder meer de olympische titels van Annie Borckink (op de 1.500 meter in 1980) en Bart Veldkamp (op de 10 kilometer in 1992).

'Schaatswereld verliest een bevlogen professional'

Krook werd in 2006, zijn laatste jaar als topsportcoördinator bij de KNSB, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Daarna had hij geen officiële functie meer bij de schaatsbond, maar de voormalige bondscoach bleef wel op de achtergrond betrokken.

"De schaatswereld verliest in Ab Krook een bevlogen professional", zegt Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB, donderdag tegen Schaatsen.nl.

"Ab toonde zich ook na zijn pensionering zeer betrokken bij het topschaatsen en sprak daar met veel kennis over. Wij wensen zijn vrouw Ineke veel sterkte bij het verwerken van dit verlies."