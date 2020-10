De Nederlandse schaatsbond heeft maandagavond aangekondigd dat er dit jaar toch nog vier grote toernooien in Thialf worden gehouden. Het gaat om de NK afstanden, het NK allround, het NK sprint en een WK-kwalificatietoernooi.

Normaal gesproken zouden er dit najaar World Cups op het programma staan, maar die werden allemaal afgelast vanwege de COVID-19-pandemie. Daarna zette de internationale schaatsbond ISU een streep door het plan van de KNSB om de eerste wereldbekers met een 'bubbel' in Heerenveen door te laten gaan.

In plaats van met het World Cup-kwalificatietoernooi begint het seizoen op vrijdag 30 oktober met de NK afstanden, die tot en met zondag 1 november in Thialf wordt gehouden. Daarna volgen ook nog het NK allround (21-22 november) en het NK sprint (28-29 november).

Tot slot staat van 26 tot en met 28 december het WK-kwalificatietoernooi op het programma in Heerenveen. Daar kunnen de schaatsers tickets voor de wereldkampioenschappen afstanden van eind februari 2021 in Peking veroveren.

"Wij hebben hier samen, met alle betrokken partijen in het schaatsen, de schouders onder gezet", zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. "Onze schaatsers hebben in dit preolympisch seizoen weer iets om naartoe te werken. Mooi dat het is gelukt."

De schaatsers van Jumbo-Visma benadrukten onlangs bij hun teampresentatie nog het belang van het doorgaan van toernooien. (Foto: ANP)

Schaatsers leveren zelf financiële bijdrage

Het zag er eerst naar uit dat het NK sprint en het NK allround in hetzelfde weekend afgewerkt moesten worden. Mede door een financiële bijdrage van de schaatsers zelf, die een deel van hun premiepot teruggaven, is het alsnog van een vierde weekend gekomen.

"Er is ons veel aan gelegen om wedstrijden te kunnen rijden, vandaar dat we ook ons steentje wilden bijdragen", zegt Douwe de Vries, voorzitter van de atletenvereniging van de KNSB. "Ook voor de schaatsers zijn dit financieel lastige tijden, en toch kiezen we er juist nu bewust voor om te investeren in onze sport."

De wedstrijden in Thialf worden zoals het er nu voor staat allemaal zonder publiek afgewerkt. De schaatsers houden ook rekening met het scenario dat de toernooien straks alsnog niet door kunnen gaan vanwege de pandemie.

"Dinsdag komt er weer een persconferentie, daar kunnen we ons niet op voorbereiden", zegt Sven Kramer tegen de NOS. "We kunnen er alleen voor zorgen dat we fantastische wedstrijden hebben die live uitgezonden worden en waarin iedereen kan rijden voor de prijzen. Het zijn nationale titels, dus er wordt wel ergens voor gereden."