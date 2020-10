Kjeld Nuis heeft positief getest op het coronavirus, zo maakte zijn werkgever Team Reggeborgh donderdag bekend.

De dertigjarige Nuis werd dinsdag in Inzell getest, nadat hij lichte klachten ontwikkelde. De tweevoudig olympisch kampioen is met zijn ploeg in Duitsland neergestreken voor een trainingskamp in voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen.

Door de positieve test van Nuis gaat de hele ploeg en begeleiding van Reggeborgh in quarantaine. Nuis verbleef in afwachting van zijn testresultaat al in isolatie op zijn hotelkamer. Vooralsnog is hij de enige binnen het team die positief is getest.

"Ik had lichte griepverschijnselen, maar was niet echt ziek. Ik ben best verbaasd over de uitslag. Ik ben vrijdag voordat we vertrokken nog getest op corona en was negatief, zoals het hele team”, aldus Nuis in een verklaring.

Jumbo-Visma en Team IKO keren eerder terug in Nederland

De schaatsers en begeleiders van Reggeborgh zullen voorlopig in Inzell moeten blijven als gevolg van hun quarantaine. De ploeg heeft de Nederlandse schaatsbond KNSB op de hoogte gebracht en wacht op verdere instructies van de Duitse GGD.

Eerder deze week werden in Inzell ook twee schaatsers van het Duitse team positief getest. Daarop werd de schaatshal gesloten en konden de aanwezige schaatsers niet trainen.

Voor Jumbo-Visma, dat eveneens op trainingskamp was in Inzell, zijn de ontwikkelingen reden om eerder terug naar Nederland te gaan. De ploeg van onder anderen Sven Kramer en Patrick Roest zal het trainingskamp in Heerenveen vervolgen.

In navolging van Jumbo-Visma besloot ook Team IKO, de ploeg van onder anderen Jorien ter Mors, Inzell te verlaten.