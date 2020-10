De ISU heeft woensdag een streep gezet door het plan om dit jaar een 'schaatsbubbel' te creëren in Heerenveen, zodat er geen World Cups in Thialf gehouden kunnen worden.

Eerder werd al bekend dat de World Cups in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (13-15 november), het Noorse Stavanger (20-22 november), Salt Lake City in de Verenigde Staten (4-6 december) en het Canadese Calgary (11-13 december) niet door konden gaan vanwege de coronacrisis.

Vervolgens werd het idee geopperd om een 'schaatsbubbel' in Heerenveen te creëren, waar alle internationale topschaatsers zoveel mogelijk geïsoleerd van de buitenwereld wedstrijden in Thialf zouden moeten gaan afwerken.

De ISU noemt het plan woensdag een "prima optie", maar stelt dat november en december te vroeg komen om de bubbel te creëren. Mogelijk wordt het plan wel uitgevoerd in de eerste maanden van 2021.

Daarnaast maakte de ISU bekend dat het World Cup shorttrack in Seoel (11 tot 13 december) en in Peking (18-20 december) niet door zullen gaan, net als de finale van de Grand Prix kunstrijden in Peking (10-13 december).

Kramer: 'In andere sporten kan het wel'

Bij een persmoment van Jumbo-Visma spraken coach Jac Orie en topschaatser Sven Kramer maandag nog de hoop uit dat de schaatsbubbel gerealiseerd zou worden.

"Er zit een beetje hoop bij, maar ik acht de kans meer dan 90 procent dat er een bubbel komt", zei Orie. "De World Cups zijn een belangrijk onderdeel van onze sport. We willen het hier graag organiseren en zullen er alles aan doen om aan de regeltjes te voldoen."

Kramer voegde daaraan toe: "Als je nu kijkt naar het tennis, wielrennen, Formule 1 en voetbal, dan zou het gek zijn als er in het schaatsen opeens geen wedstrijden gehouden kunnen worden."