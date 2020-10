Na zes jaar trouwe dienst bij Team Reggeborgh bereidde Kai Verbij zich de afgelopen maanden bij Jumbo-Visma voor op het nieuwe seizoen. De schaatser zegt onder de vleugels van coach Jac Orie stappen te hebben gemaakt en hoopt dat dit seizoen al te kunnen laten zien. "We moeten ons opofferen voor de sport, het is de enige oplossing."

Inmiddels zit de 26-jarige Verbij prima op zijn plek bij Jumbo-Visma, maar hij had zich de eerste weken bij zijn nieuwe ploeg toch iets anders voorgesteld. De wereldkampioen sprint van 2017 brak eind mei tijdens een trainingsrit op de fiets zijn sleutelbeen bij een valpartij. Nét toen hij na een periode van gewenning beter begon te draaien.

"Door die sleutelbeenbreuk lag ik er weer anderhalve week uit en heb ik niet de meest perfecte voorbereiding gehad. Daarnaast was het een grote stap om mijn vertrouwde omgeving na zes jaar te verlaten", zei Verbij maandag tegen NU.nl bij de teampresentatie van Jumbo-Visma in Thialf.

"Je komt op een plek met een andere dynamiek en je moet iedereen leren kennen. Daar ben ik niet de makkelijkste in, want ik heb tijd nodig om los te komen. Maar het bevalt nu goed. Ik zie nu ook dat ik stappen heb gemaakt en dat geeft vertrouwen, al wordt het voor mij wel een verrassing hoe ik ga schaatsen dit jaar."

Een van de redenen voor Verbij om Team Reggeborgh voor Jumbo-Visma te verruilen, was om kennis te kunnen maken met de methoden van coach Jac Orie, die zich relatief veel bezighoudt met data. De sprinter bekent dat hij nu al anders naar zijn eigen prestaties tijdens trainingen kijkt dan toen hij in dienst van Reggeborgh schaatste.

"Bij mijn vorige ploeg deed ik een test en keek ik er daarna niet meer naar. Jac test vrij regelmatig en legt me dan ook uitgebreid uit wat je daarop kan zien. Ik vind het mooi om die visie te delen, vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Je kunt lang lullen met Jac en dat is heel leuk", aldus Verbij, die in 2019 de wereldtitel op de 1.000 meter veroverde.

Kai Verbij maakte na zes jaar de overstap van Team Reggeborgh naar Jumbo-Visma. (Foto: ANP)

'Moeten ons opofferen voor de sport'

Het is nog de vraag wanneer en hoe vaak Verbij dit seizoen kan laten zien hoeveel progressie hij heeft geboekt bij Jumbo-Visma. De eerste wereldbekers van het seizoen werden allemaal afgelast vanwege de coronacrisis, al is de kans groot dat de World Cups dit najaar alsnog in Thialf georganiseerd kunnen worden.

De Nederlandse schaatsbond KNSB bood aan om - door middel van een wekenlange bubbel in Heerenveen - drie of vier wereldbekers te organiseren, en krijgt deze week waarschijnlijk groen licht van de internationale schaatsunie ISU.

"Het is een ambitieus idee en het zou helemaal top zijn als het uitgevoerd kan worden. In een preolympisch jaar wil je toch wel graag zien of je werkwijze effect heeft en je wilt je internationaal kunnen meten met de rest", benadrukt Verbij, die het er wel voor over heeft om zo'n vier weken met strikte regels in een hotel te leven.

"Het is op zulke momenten niet altijd leuk om atleet te zijn, maar in deze situatie is het de enige oplossing. We moeten ons opofferen voor de sport, want het zou voor het schaatsen goed zijn als er gewoon wedstrijden op televisie uitgezonden kunnen worden."