Jumbo-Visma-coach Jac Orie en Sven Kramer hebben goede hoop dat de afgelaste World Cups dit najaar toch nog door kunnen gaan. De kans is groot dat deze week wordt aangekondigd dat er een bubbel in Heerenveen komt, zodat de eerste wereldbekers tijdens de coronacrisis in Thialf afgewerkt kunnen worden.

"Er zit een beetje hoop bij, maar ik acht de kans op meer dan 90 procent dat er een bubbel komt", zei Orie maandag bij de teampresentatie van Jumbo-Visma in Thialf. "De World Cups zijn een belangrijk onderdeel van onze sport. We willen het hier graag organiseren en zullen er alles aan doen om aan de regeltjes te voldoen."

De internationale schaatsbond ISU besloot eind augustus vanwege de coronapandemie een streep te zetten door wereldbekers in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (13-15 november), het Noorse Stavanger (20-22 november), het Amerikaanse Salt Lake City (4-6 december) en het Canadese Calgary (11-13 december).

De start van het schaatsseizoen kwam daardoor op losse schroeven te staan, waarna de Nederlandse schaatsbond KNSB aanbood om de wedstrijden in Heerenveen te organiseren. "De geluiden die ik hoor zijn positief. Hoe de bubbel eruit komt te zien maakt me niet uit, als die er maar komt", zei Sven Kramer over de wereldbekers, die mogelijk allemaal in november worden gehouden.

"Ik heb er vertrouwen in dat er een situatie wordt gecreëerd die verantwoord is en waar iedereen zich comfortabel bij voelt. Zolang die twee aspecten bovenaan staan, denk ik dat we hier fantastische wedstrijden kunnen rijden, al dan niet met publiek. Als je nu kijkt naar het tennis, wielrennen, Formule 1 en voetbal, zou het gek zijn als er in het schaatsen opeens geen wedstrijden gehouden kunnen worden."

Jumbo-Visma presenteerde maandag in Thialf de schaatsploeg voor komend seizoen. (Foto: ANP)

'Niet even boodschapjes doen met vrouw en kinderen'

De details van de mogelijke bubbel zijn nog niet helemaal duidelijk, maar het komt er op neer dat schaatsers voor een periode van circa vier weken in een hotel moeten leven. Er zullen bepaalde fietsroutes worden uitgetekend om bij de ijsbaan en trainingshal te kunnen komen, maar de bewegingsvrijheid wordt flink ingeperkt.

"Het wordt best streng. Dat betekent bijvoorbeeld dat je niet even boodschapjes kan doen met vrouw en kinderen", aldus Orie. "Het is wat het is. Soms moet je verder kijken dan je kleine cirkeltje en denken aan de sport. Het is heel belangrijk voor het schaatsen, de sporters en de sponsoren dat de wereldbekers doorgaan."

De 34-jarige Kramer heeft het er ook wel voor over om straks circa vier weken in een hotel te zitten. "Al zijn het twee maanden, dat maakt me niet uit. Dit is ons werk en dit is de consequentie daarvan. Als we dit moeten doen om de sport goed te verkopen, is het een klein offer tegenover de mensen die er echt last van hebben."

"Het is vooral heel belangrijk dat mensen zich tolerant opstellen naar elkaar. Als we allemaal een beetje rekening met elkaar houden en iedereen niet zijn eigen belang bovenaan zet, hebben we daar in de sport en daarbuiten allemaal belang bij."