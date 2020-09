De eerste vier World Cups langebaan van het nieuwe schaatsseizoen gaan niet door vanwege het coronavirus. Ook wordt er een streep gezet door de eerste twee World Cups shorttrack, maakte de ISU maandag bekend.

De beslissing werd vorige week al genomen tijdens een online vergadering van de internationale schaatsunie. Het wordt vanwege de coronapandemie onhaalbaar geacht om op verschillende continenten wedstrijden te organiseren.

Het langebaanseizoen zou eigenlijk op 13 november van start gaan in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Net als de World Cups in het Noorse Stavanger (20-22 november), Salt Lake City in de Verenigde Staten (4-6 december) en het Canadese Calgary (11-13 december) gaat die ontmoeting niet door.

Mogelijk worden de World Cups alsnog verreden, maar dan op een vaste locatie, waar de coronamaatregelen in een 'bubbel' beter in acht genomen kunnen worden. Heerenveen heeft zich daarvoor aangemeld.

"Jammer dat de geplande World Cups niet doorgaan, maar het is wel begrijpelijk en ik ben blij met dit initiatief", zegt Sven Kramer over de optie om in Heerenveen te rijden. “Het is in het belang van de hele schaatssport dat die World Cups straks ook echt door kunnen gaan."

Voor de shorttrackers gaat er een streep door de eerste twee wereldbekers. Ze hoeven niet af te reizen naar Canada voor de World Cups in Montreal (6-8 november) en Laval (13-15 november). Over de wedstrijden die voor december gepland staan in Seoel en Peking wordt later een beslissing genomen.