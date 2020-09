Sven Kramer begint zijn eigen schaatsacademie. De meervoudig olympisch- en wereldkampioen wil met de Sven Kramer Academy de jeugd stimuleren om te schaatsen en daarmee een bijdrage leveren aan de sport.

"De roep om kinderen - en ook volwassenen - meer te laten bewegen wordt steeds groter. Ik heb heel veel te danken aan de schaatssport en wil met dit initiatief graag iets teruggeven", aldus de 34-jarige Kramer.

"Ik wil mijn kennis, ervaring en netwerk beschikbaar stellen om vooral de jeugd de komende jaren te stimuleren en motiveren om te gaan schaatsen. Mijn ultieme droom is dat ieder kind voor zijn of haar twaalfde jaar minimaal één keer het plezier van schaatsen heeft ervaren. Daarom zal ook schoolschaatsen hoog op onze agenda staan."

De schaatslessen zullen half september starten in Thialf in Heerenveen. Het is de bedoeling dat de Sven Kramer Academy op termijn op verschillende locaties in Nederland gevestigd zit.

Kramer kent een imposante schaatsloopbaan, waarin hij onder meer vier keer olympisch kampioen en negen keer wereldkampioen allround werd. Ook veroverde hij tien keer de Europese allroundtitel en pakte hij 21 keer goud bij de WK afstanden.

De Fries verlengde in maart van dit jaar zijn contract bij Jumbo-Visma, wat betekent dat hij tot en met de Olympische Spelen van 2022 doorgaat.